PMs fazem parto de emergência dentro de carro de aplicativo na Serra

Maria Elisa, de 2,250 kg e 43 centímetros, nasceu dentro de um carro de aplicativo na noite de quarta-feira (28) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Policiais militares foram acionados por um motorista de aplicativo na noite da última quarta-feira (28) para ajudar uma jovem de 27 anos que estava entrando em trabalho de parto. A ocorrência aconteceu nas mediações do bairro Campinho da Serra I, na Serra

A equipe da Força Tática  composta pelo sargento Pereira, cabo Hombre e soldado Batista  seguia em direção à 3ª Delegacia Regional da Serra, para entregar um material apreendido quando receberam o chamado do motorista, que estava sem saber o que fazer com a mulher já apresentando sinais de que iria ganhar o bebê dentro do carro de aplicativo.

Imediatamente, a equipe se prontificou a prestar os primeiros socorros e o bebê nasceu com a ajuda dos militares. A mãe e a criança  que é uma menina  foram mantidas no banco traseiro do veículo devido à filha se encontrar ligada à mãe pelo cordão umbilical.

Sendo assim, a equipe providenciou a abertura das vias e a escolta do veículo com segurança para que os ocupantes chegassem o mais rápido possível até o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Mãe e filha deram entrada na maternidade e foram atendidas por um médico, que disse que ambas estavam saudáveis. Veja vídeo gravado logo após o parto:

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De acordo com o sargento Pereira, foi gratificante, como policial militar, poder contribuir para que a criança viesse ao mundo, em meio a uma rotina agitada de luta contra a criminalidade. Somos da Força Tática, trabalhamos na área operacional, então nosso cotidiano é deter criminosos e apreender ilícitos. Não imaginava que ao caminho do DPJ (Delegacia Regional) nos depararíamos com uma situação inusitada assim, revelou.

"Estou muito grato e feliz por ajudar, foi muito emocionante prestar esse atendimento. Ainda não sou pai, mas tenho muita vontade de ser" Sargento Pereira - Policial militar

Um equipe da PM em uma viatura foi ao hospital já na manhã desta quinta-feira (29) para conversar com a mãe, identificada como Vanda de Jesus Santos, e fazer uma visita tranquilizadora. Ela contou à equipe de jornalismo da Diretoria de Comunicação da Polícia Militar que eles estão bem e descreveu a ajuda dos policiais militares como providência divina.

Só consigo pensar que eles estarem passando por ali naquele momento, no meio do engarrafamento, foi Deus. Aqueles policiais foram verdadeiros anjos na minha vida. Sou extremamente grata, desabafou.