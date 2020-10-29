PMs fazem parto de emergência dentro de carro de aplicativo na Serra

Policiais militares foram acionados por um motorista de aplicativo na noite da última quarta-feira (28) para ajudar uma jovem de 27 anos que estava entrando em trabalho de parto. A ocorrência aconteceu nas mediações do bairro Campinho da Serra I, na Serra.
A equipe da Força Tática composta pelo sargento Pereira, cabo Hombre e soldado Batista seguia em direção à 3ª Delegacia Regional da Serra, para entregar um material apreendido quando receberam o chamado do motorista, que estava sem saber o que fazer com a mulher já apresentando sinais de que iria ganhar o bebê dentro do carro de aplicativo.
Imediatamente, a equipe se prontificou a prestar os primeiros socorros e o bebê nasceu com a ajuda dos militares. A mãe e a criança que é uma menina foram mantidas no banco traseiro do veículo devido à filha se encontrar ligada à mãe pelo cordão umbilical.
Sendo assim, a equipe providenciou a abertura das vias e a escolta do veículo com segurança para que os ocupantes chegassem o mais rápido possível até o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Mãe e filha deram entrada na maternidade e foram atendidas por um médico, que disse que ambas estavam saudáveis. Veja vídeo gravado logo após o parto:
De acordo com o sargento Pereira, foi gratificante, como policial militar, poder contribuir para que a criança viesse ao mundo, em meio a uma rotina agitada de luta contra a criminalidade. Somos da Força Tática, trabalhamos na área operacional, então nosso cotidiano é deter criminosos e apreender ilícitos. Não imaginava que ao caminho do DPJ (Delegacia Regional) nos depararíamos com uma situação inusitada assim, revelou.
"Estou muito grato e feliz por ajudar, foi muito emocionante prestar esse atendimento. Ainda não sou pai, mas tenho muita vontade de ser"
Um equipe da PM em uma viatura foi ao hospital já na manhã desta quinta-feira (29) para conversar com a mãe, identificada como Vanda de Jesus Santos, e fazer uma visita tranquilizadora. Ela contou à equipe de jornalismo da Diretoria de Comunicação da Polícia Militar que eles estão bem e descreveu a ajuda dos policiais militares como providência divina.
Só consigo pensar que eles estarem passando por ali naquele momento, no meio do engarrafamento, foi Deus. Aqueles policiais foram verdadeiros anjos na minha vida. Sou extremamente grata, desabafou.
Inicialmente, ainda no veículo, a mãe estava indecisa quanto ao nome da bebê, que poderia se chamar Vitória. Hoje, foi decidido pela família que a menininha é Maria Elisa, de 2,250 kg e 43 centímetros. Vanda e a filha têm previsão de ter alta médica nesta sexta-feira (30).