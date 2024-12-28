PM sofre acidente com fios soltos em Cariacica e vai ter que amputar dedo

Medo de não trabalhar mais
Veja nota completa da EDP
O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com objetivo de melhorar e regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet, a EDP atua sistematicamente com notificação às empresas de telecomunicações/internet. As intervenções nos cabos de serviços de telecomunicações/internet devem ser sempre realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais para a sociedade em geral e, em especial, para hospitais, escolas, segurança pública, órgãos públicos, entre outros. Quanto ao caso mencionado na reportagem, não houve registro de ocorrência com a rede elétrica. A distribuidora de energia ressalta que irá notificar as empresas compartilhantes de telecomunicação que atuam na região para adequação dos cabos o quanto antes. A EDP reitera que atua na retirada de cabos que oferecem risco à segurança da população, sempre que identificado pelas equipes. Caso haja fiação rompida na rua, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento para que tome as medidas necessárias.