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PM sofre acidente com fios soltos em Cariacica e vai ter que amputar dedo

Jonatas Lube, de 38 anos, fazia uma curva, com uma motocicleta, quando a fiação solta ficou enroscada no dedo médio da mão esquerda dele

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 17:48

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 dez 2024 às 17:48
Um soldado da Força Tática da Polícia Militar terá que amputar o dedo médio após fios soltos em um poste terem ficado enroscados na mão esquerda dele. O acidente aconteceu no dia 8 de dezembro quando Jonatas Lube, de 38 anos, fazia uma curva de moto para entrar na Rodovia José Sette, em Itacibá, Cariacica. A fiação apertou tanto o dedo do policial que só foi possível retirá-la no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
“Eu consegui parar a moto e não cair. O rapaz que estava em um carro, logo atrás de mim, viu a situação, pegou uma faca, cortou o fio e me socorreu até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Eu não conseguia arrancar o restante do fio porque estava fundo na carne e no PA não havia equipamento cirúrgico para fazer o procedimento. Os médicos falaram que o dedo necrosou”, explica o PM.
Assim, ele foi encaminhado para o HEUE, onde os fios foram retirados com alicate cirúrgico. Jonatas ainda precisou ficar internado por quatro dias em observação. Logo após o período no centro médico, o soldado foi autorizado a ir para casa e tomar antibiótico durante uma semana.
Soldado da PM vai amputar dedo após fios se enroscarem na mão dele em Cariacica.
Fios que estavam em poste ficaram enroscados no dedo médio da mão esquerda do soldado da PM Crédito: Arquivo Pessoal
Porém, durante esse período, o estado do dedo piorou. Ao retornar ao HEUE, Jonatas ficou mais três dias internado e passou por três médicos, que o avaliaram. O veredito foi unânime: ele vai precisar amputar o dedo.
“Não tinha como fazer a cirurgia de retirada por ser fim de ano. No dia 3 de janeiro, vou voltar para amputar. Os médicos falaram que o dedo necrosou”, afirma Jonatas.

Medo de não trabalhar mais

Agora, o soldado teme não poder trabalhar mais com o que ama. Por ser canhoto, são altas as chances de atrapalhar o manuseio de equipamentos, segundo Jonatas.
Soldado da PM vai amputar dedo após fios se enroscarem na mão dele em Cariacica.
Parte da fiação que foi retirada da mão do soldado da PM Crédito: Arquivo Pessoal
“Eu tenho esperança de voltar a trabalhar normalmente. A Força Tática vai em vários lugares porque as ações são diárias. Gostaria de continuar, mas só com a avaliação da junta médica do lado do Hospital da Polícia Militar para ver se os os médicos vão me liberar”, destaca o PM.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica disse que notifica sistematicamente as empresas que deixam a fiação suspensa, caída pela calçada ou na rua, impedindo o trânsito e o ir e vir das pessoas. "A organização de fios nos postes é de responsabilidade da empresa que realiza a instalação no local, seja de internet, energia ou telefonia. Os moradores podem fazer denúncias de fiação pelo telefone 162", diz a nota.
A EDP informou, também em nota, que o compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Já sobre o caso mencionado na reportagem, a empresa afirmou que não houve registro de ocorrência com a rede elétrica.
"A distribuidora de energia ressalta que irá notificar as empresas compartilhantes de telecomunicação que atuam na região para adequação dos cabos o quanto antes", frisa a EDP.

Veja nota completa da EDP

O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com objetivo de melhorar e regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet, a EDP atua sistematicamente com notificação às empresas de telecomunicações/internet.  As intervenções nos cabos de serviços de telecomunicações/internet devem ser sempre realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais para a sociedade em geral e, em especial, para hospitais, escolas, segurança pública, órgãos públicos, entre outros. Quanto ao caso mencionado na reportagem, não houve registro de ocorrência com a rede elétrica. A distribuidora de energia ressalta que irá notificar as empresas compartilhantes de telecomunicação que atuam na região para adequação dos cabos o quanto antes. A EDP reitera que atua na retirada de cabos que oferecem risco à segurança da população, sempre que identificado pelas equipes. Caso haja fiação rompida na rua, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento para que tome as medidas necessárias.

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