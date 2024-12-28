PM sofre acidente com fios soltos em Cariacica e vai ter que amputar dedo

Um soldado da Força Tática da Polícia Militar terá que amputar o dedo médio após fios soltos em um poste terem ficado enroscados na mão esquerda dele. O acidente aconteceu no dia 8 de dezembro quando Jonatas Lube, de 38 anos, fazia uma curva de moto para entrar na Rodovia José Sette, em Itacibá, Cariacica . A fiação apertou tanto o dedo do policial que só foi possível retirá-la no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

“Eu consegui parar a moto e não cair. O rapaz que estava em um carro, logo atrás de mim, viu a situação, pegou uma faca, cortou o fio e me socorreu até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Eu não conseguia arrancar o restante do fio porque estava fundo na carne e no PA não havia equipamento cirúrgico para fazer o procedimento. Os médicos falaram que o dedo necrosou”, explica o PM.

Assim, ele foi encaminhado para o HEUE, onde os fios foram retirados com alicate cirúrgico. Jonatas ainda precisou ficar internado por quatro dias em observação. Logo após o período no centro médico, o soldado foi autorizado a ir para casa e tomar antibiótico durante uma semana.

Fios que estavam em poste ficaram enroscados no dedo médio da mão esquerda do soldado da PM Crédito: Arquivo Pessoal

Porém, durante esse período, o estado do dedo piorou. Ao retornar ao HEUE, Jonatas ficou mais três dias internado e passou por três médicos, que o avaliaram. O veredito foi unânime: ele vai precisar amputar o dedo.

“Não tinha como fazer a cirurgia de retirada por ser fim de ano. No dia 3 de janeiro, vou voltar para amputar. Os médicos falaram que o dedo necrosou”, afirma Jonatas.

Medo de não trabalhar mais

Agora, o soldado teme não poder trabalhar mais com o que ama. Por ser canhoto, são altas as chances de atrapalhar o manuseio de equipamentos, segundo Jonatas.

Parte da fiação que foi retirada da mão do soldado da PM Crédito: Arquivo Pessoal

“Eu tenho esperança de voltar a trabalhar normalmente. A Força Tática vai em vários lugares porque as ações são diárias. Gostaria de continuar, mas só com a avaliação da junta médica do lado do Hospital da Polícia Militar para ver se os os médicos vão me liberar”, destaca o PM.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica disse que notifica sistematicamente as empresas que deixam a fiação suspensa, caída pela calçada ou na rua, impedindo o trânsito e o ir e vir das pessoas. "A organização de fios nos postes é de responsabilidade da empresa que realiza a instalação no local, seja de internet, energia ou telefonia. Os moradores podem fazer denúncias de fiação pelo telefone 162", diz a nota.

A EDP informou, também em nota, que o compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Já sobre o caso mencionado na reportagem, a empresa afirmou que não houve registro de ocorrência com a rede elétrica.

"A distribuidora de energia ressalta que irá notificar as empresas compartilhantes de telecomunicação que atuam na região para adequação dos cabos o quanto antes", frisa a EDP.