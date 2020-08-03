Pinguim é resgatado em praia de Marataízes

Um pinguim foi encontrado na praia de Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (03). O animal foi avistado ainda no mar, por pessoas que estavam no local. Guarda-vidas resgataram o pinguim e acionaram serviço de remoção de animais marinhos.
Os guarda-vidas Jander Silva e Everton Bahiense, que estavam no local, acionaram o CTA - Serviços em Meio Ambiente. O animal, segundo a empresa, não apresentava sinais de desnutrição ou machucados. Ele foi encaminhado para o Centro de Reabilitação e será avaliado pelos médicos veterinários, mas ainda não há informações do quadro clínico do pinguim.
A empresa explicou ainda que é um animal jovem da espécie Spheniscus magellanicus (pinguim-de-magalhães). Este é o período da primeira migração de inverno dos pinguins que nasceram na Patagônia no último verão. Eles vêm em busca de alimento (peixes) e segundo especialistas, é comum o encalhe de alguns animais desnutridos e cansados nesta época.
O CTA é o responsável técnico pelo Programa de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo, que abrange cerca de 750 km de praia, entre os municípios litorâneos de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo e Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
Caso alguém encontre um animal encalhado na praia (mamíferos, tartarugas e aves marinhas), vivo ou morto, deve acionar a Central de Emergências da Petrobras através dos números 0800 039 5005 (ES) e 0800 026 2828 (RJ) e uma equipe especializada será direcionada para o atendimento da ocorrência.