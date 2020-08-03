Pinguim é resgatado em praia de Marataízes

Os guarda-vidas Jander Silva e Everton Bahiense, que estavam no local, acionaram o CTA - Serviços em Meio Ambiente. O animal, segundo a empresa, não apresentava sinais de desnutrição ou machucados. Ele foi encaminhado para o Centro de Reabilitação e será avaliado pelos médicos veterinários, mas ainda não há informações do quadro clínico do pinguim.