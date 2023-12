Pets exóticos na cidade: os emus e pavões da Enseada do Suá, em Vitória

Quintal no centro urbano de Vitória tem várias aves exóticas convivendo em harmonia; algumas podem até ser vistas passeando pela rua

Imagine a cena: você está andando por um dos principais centros urbanos de Vitória e, do nada, vê um pavão passando na sua frente, no meio da rua. Dá até para pensar que está imaginando coisas. Mas, depois de cair em si, percebe que o bicho realmente existe e não está sozinho. São, na verdade, 14 pavões, que convivem, em uma casa na Enseada do Suá, com gansos e uma ave exótica, nativa da Austrália, chamada emu.

A tutora das aves é a bióloga Liana Vieira. No quintal da casa dela, pavões e gansos vivem em paz e harmonia com emus, o segundo maior tipo de ave do mundo – seu comprimento do bico à cauda pode chegar a 1,64 metro. São menores apenas que o avestruz e maiores que a ema, sua prima brasileira. No vídeo acima, é possível saber um pouco mais sobre os animais em um bate-papo com a Liana e em uma tentativa de entrevista com "o emu em pessoa", quer dizer, em ave.