Pets exóticos na cidade: os emus e pavões da Enseada do Suá, em Vitória

A tutora das aves é a bióloga Liana Vieira. No quintal da casa dela, pavões e gansos vivem em paz e harmonia com emus, o segundo maior tipo de ave do mundo – seu comprimento do bico à cauda pode chegar a 1,64 metro. São menores apenas que o avestruz e maiores que a ema, sua prima brasileira. No vídeo acima, é possível saber um pouco mais sobre os animais em um bate-papo com a Liana e em uma tentativa de entrevista com "o emu em pessoa", quer dizer, em ave.