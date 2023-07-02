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Leonel Ximenes

Casa do povo e dos pets: Assembleia do ES pede doação de ração

Legislativo capixaba criou um espaço na sua sede para receber ofertas de alimentos para os animais

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

02 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em 2022, o ES registrou 512 casos de maus-tratos e abandono de animais
Em 2022, o ES registrou 512 casos de maus-tratos e abandono de animais Crédito: Divulgação
Casa do povo, casa dos pets. A Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa criou o Espaço Pet, que funciona no primeiro andar da Casa e recebe doações de ração e outros tipos de alimentos para cães e gatos. A iniciativa é da presidente do colegiado, deputada Janete de Sá (PSB).
A campanha também funciona como ponto de arrecadação de tampas plásticas de garrafas pet, caixas de leite e lacres de latas de metal. Todos esses materiais serão trocados por alimentos para os animais.
Iniciada em 1º de junho, a campanha já arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos que serão doados para organizações não-governamentais de proteção animal, protetores individuais, municípios e outras entidades voltadas para a causa animal.

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Os interessados em receber a ração da Campanha Espaço Pet deverão preencher o formulário de cadastro e enviar para o e-mail [email protected]. Após o preenchimento das informações, é necessário comprovar que é um tutor desses animais. Mais informações pelos telefones 3382-3551 e 3382.

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“Sabemos que há uma carência por parte das ONGs, cuidadores e municípios na aquisição de ração animal. Por isso, resolvemos criar este espaço aqui na Assembleia que, além de ajudar aos que abraçaram essa missão, ainda ajuda o meio ambiente com a coleta de tampinhas plásticas e lacres de latas de metal”, explicou Janete.

ABANDONAR ANIMAIS É CRIME

Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) apontam que o abandono de animais é um tipo de delito que tem crescido no Espírito Santo nos últimos tempos. No ano de 2022 o Estado contabilizou 512 casos de maus-tratos e de abandono de animais, um aumento de quase 10% em comparação a 2021.
Segundo a legislação brasileira, abandonar, negligenciar as necessidades do animal, maltratar, isolar, não alimentar adequadamente, não permitir a socialização do pet e não cuidar da saúde e higiene são considerados crimes contra os animais.
Conforme o artigo 32 da Lei Federal 9.605/2012, a pena é reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um sexto do valor da multa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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