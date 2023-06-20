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Leonel Ximenes

Bom pra cachorro: projeto cria dia para homenagear cães heróis do ES

Entre outras funções, animais já ajudaram a polícia a encontrar milhares de unidades de drogas no Estado

Públicado em 

20 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cão farejador Messi com entorpecentes apreendidos em Cachoeiro
Cão farejador Messi com entorpecentes apreendidos em Cachoeiro Crédito: PMES
deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) apresentou projeto de lei que cria no Espírito Santo o Dia do Cão Policial, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de junho. Essa data homenageia o cão policial “Cabo Dick”, que atuou nas forças de segurança de São Paulo e foi destaque nos anos 1950.
Segundo o parlamentar, os animais, nas Polícias Civil e Militar e no Corpo de Bombeiros, realizam trabalho de renome no Espírito Santo. Um dos destaques da PM é o cachorro Messi, que já auxiliou a polícia a encontrar milhares de unidades de drogas no Espírito Santo.
“Criar essa data que homenageia os animais policiais é uma maneira, inclusive, de aproximar as nossas forças de segurança da sociedade. É possível criar campanhas em que as crianças possam conhecer esses cães que fazem tanto a diferença para ajudar nossos policiais e bombeiros, seja em buscas por desaparecidos ou em investigações”, disse Bahiense.

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Assim como os seres humanos, os cães também contam com período máximo de tempo para prestar serviços, em torno de 10 anos, para ganhar o direito a uma aposentadoria.
Com a inatividade, esses animais são adotados e vão para as residências dos tutores que cuidaram deles enquanto estavam em serviço na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
Considera-se “cão policial” o animal canino adestrado especificamente para auxiliar a polícia e outras forças de Segurança Pública, destinado às ações de detecção e faro de drogas e explosivos, localização de pessoas desaparecidas, captura e imobilização de suspeitos, socorro, salvamento e policiamento em geral.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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