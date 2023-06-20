Bom pra cachorro: projeto cria dia para homenagear cães heróis do ES

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense
(PL) apresentou projeto de lei que cria no Espírito Santo o Dia do Cão Policial, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de junho. Essa data homenageia o cão policial “Cabo Dick”, que atuou nas forças de segurança de São Paulo e foi destaque nos anos 1950.
Segundo o parlamentar, os animais, nas Polícias Civil
e Militar
e no Corpo de Bombeiros
, realizam trabalho de renome no Espírito Santo. Um dos destaques da PM é o cachorro Messi, que já auxiliou a polícia a encontrar milhares de unidades de drogas no Espírito Santo.
“Criar essa data que homenageia os animais policiais é uma maneira, inclusive, de aproximar as nossas forças de segurança da sociedade. É possível criar campanhas em que as crianças possam conhecer esses cães que fazem tanto a diferença para ajudar nossos policiais e bombeiros, seja em buscas por desaparecidos ou em investigações”, disse Bahiense.
Assim como os seres humanos, os cães também contam com período máximo de tempo para prestar serviços, em torno de 10 anos, para ganhar o direito a uma aposentadoria.
Com a inatividade, esses animais são adotados e vão para as residências dos tutores que cuidaram deles enquanto estavam em serviço na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
Considera-se “cão policial” o animal canino adestrado especificamente para auxiliar a polícia e outras forças de Segurança Pública
, destinado às ações de detecção e faro de drogas e explosivos, localização de pessoas desaparecidas, captura e imobilização de suspeitos, socorro, salvamento e policiamento em geral.