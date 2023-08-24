Cachorro é salvo após ficar três dias preso dentro de bueiro em Marataízes

Animal ficou preso por três dias no bueiro e foi resgatado por moradores em Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta

Um cachorro foi resgatado por moradores após ficar três dias preso em um bueiro em Marataízes , no Sul do Estado. O resgate foi feito nessa quarta-feira (23) e, no trevo de Lagoa Funda e, de acordo com moradores, o local oferece risco para os próprios pedestres que passam pela região. Não há informações sobre o atual estado de saúde do animal.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para a ocorrência na terça-feira (22), mas não conseguiu fazer o resgate do animal. Segundo a corporação, uma equipe foi enviada ao local e tentou fazer a retirada mas o cachorro entrou ainda mais ao interior, ficando inalcançável. O animal foi notado após moradores ouvirem o cachorro latindo de dentro do bueiro.

“A equipe tentou atraí-lo com ração, mas não obteve êxito. Na quarta-feira (23), a equipe retornou ao local e o animal já tinha sido retirado por populares”, informaram por meio de nota.

De acordo com moradores da região que preferiram não se identificar, o local oferece risco até para pedestres que passam pela região. “O local não tem iluminação. Até uma pessoa pode cair ali”, relata uma delas.

A Prefeitura de Marataízes foi procurada, mas não retornou até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) informou, em nota enviada nesta sexta-feira (25), que uma equipe foi até o local e verificou que se trata de um dispositivo de drenagem da água da chuva.

"Esse dispositivo não deve ser coberto para garantir que não afete a captação de água. Por essa razão, esse tipo de mecanismo é instalado somente em áreas desprovidas de tráfego de pedestres, como é o caso do local citado na demanda. A equipe avaliou o equipamento e foi constatado que a caixa e o bueiro estão limpos, sem obstrução", informou o órgão, por nota.