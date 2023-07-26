Filhotes de cachorro são resgatados de penhasco no Caparaó do ES

Filhotes são resgatados de penhasco no Caparaó Crédito: Corpo de Bombeiros

De acordo com os Bombeiros, um morador do local chamou os militares após ouvir latidos de filhotes de cachorro que estavam em um penhasco e os animais não conseguiam sair da área sozinhos.

No local, os militares orientaram os populares para não subirem com a equipe, devido ao risco. Os bombeiros relatam que também ouviram os latidos dos animais e os viram por binóculos.

Militares então foram para o topo do penhasco para montar o sistema de ancoragem para a descida via rapel. Monitorando todo o trajeto da descida, segundo o Corpo de Bombeiros, a constatação é que o local fica a cerca de 140 metros de altura.

Um militar desceu até o ponto e acondicionou os filhotes dentro de uma bolsa e os conduziu com segurança até a base do penhasco.