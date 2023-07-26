Filhotes de cachorro são resgatados de penhasco no Caparaó do ES

Quatro filhotes de cachorro foram resgatados após ficarem presos em um penhasco de mais de 140 metros de altura no distrito de Rio Pardinho, em Irupi, na região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (25). O local, segundo o Corpo de Bombeiros, é o mesmo onde dois homens foram resgatados no último sábado (22), quando ficaram presos para resgatar um cão no local.
De acordo com os Bombeiros, um morador do local chamou os militares após ouvir latidos de filhotes de cachorro que estavam em um penhasco e os animais não conseguiam sair da área sozinhos.
No local, os militares orientaram os populares para não subirem com a equipe, devido ao risco. Os bombeiros relatam que também ouviram os latidos dos animais e os viram por binóculos.
Militares então foram para o topo do penhasco para montar o sistema de ancoragem para a descida via rapel. Monitorando todo o trajeto da descida, segundo o Corpo de Bombeiros, a constatação é que o local fica a cerca de 140 metros de altura.
Um militar desceu até o ponto e acondicionou os filhotes dentro de uma bolsa e os conduziu com segurança até a base do penhasco.
Os filhotes não tinham escoriações ou qualquer tipo de ferimento, mas estavam debilitados devido à falta de alimentação e hidratação necessária. O morador que acionou o Corpo de Bombeiros resolveu adotar todos os filhotes, aceitando permanecer com todos em sua propriedade.