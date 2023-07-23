Homens são resgatados de rapel em penhasco ao salvarem cachorro em Irupi

Dois homens ficaram presos a uma altura de aproximadamente 120 metros em um penhasco, no distrito de Rio Pardinho, município de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no sábado (22), após subirem para tentar retirar um cachorro do local. O trabalho, segundo o Corpo de Bombeiros, terminou durante a noite com o resgate dos dois moradores.
Segundo os Bombeiros, o local era de difícil acesso. Uma equipe do Posto Avançado em Iúna (Sargento Pires, Cabo Felipe e Soldados Arrivabene e José Pedro) foi até ao distrito após moradores verem as vítimas gritando e acenando, pedindo socorro.
No local, os militares montaram um sistema de rapel para que conseguissem acessar as vítimas. O resgate começou às 15h35 e avançou até o início da noite. Os Bombeiros realizaram duas descidas para tirar uma vítima de cada vez.
Os homens não sofreram nenhum ferimento e o cachorro saiu do local sozinho, antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local.