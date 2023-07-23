Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó no ES

Homens são resgatados de rapel em penhasco ao salvarem cachorro em Irupi

Militares do Corpo de Bombeiros salvaram dois homens de um penhasco na tarde deste sábado (22); cachorro que estava no local conseguiu descer sozinho

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 13:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2023 às 13:10
Homens são resgatados de rapel em penhasco em Irupi Crédito: Corpo de Bombeiros
Dois homens ficaram presos a uma altura de aproximadamente 120 metros em um penhasco, no distrito de Rio Pardinho, município de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no sábado (22), após subirem para tentar retirar um cachorro do local. O trabalho, segundo o Corpo de Bombeiros, terminou durante a noite com o resgate dos dois moradores.
Segundo os Bombeiros, o local era de difícil acesso. Uma equipe do Posto Avançado em Iúna (Sargento Pires, Cabo Felipe e Soldados Arrivabene e José Pedro) foi até ao distrito após moradores verem as vítimas gritando e acenando, pedindo socorro.
Homens são resgatados de rapel em penhasco em Irupi
Homens são resgatados de rapel em penhasco em Irupi Crédito: Corpo de Bombeiros
No local, os militares montaram um sistema de rapel para que conseguissem acessar as vítimas. O resgate começou às 15h35 e avançou até o início da noite. Os Bombeiros realizaram duas descidas para tirar uma vítima de cada vez.
Os homens não sofreram nenhum ferimento e o cachorro saiu do local sozinho, antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local.
Homens são resgatados de rapel em penhasco em Irupi
Homens são resgatados de rapel em penhasco em Irupi Crédito: Corpo de Bombeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Irupi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados