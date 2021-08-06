Pescador encontra corpo que pode ser de desaparecido no Rio Doce

Um pescador encontrou, nesta sexta-feira (6), o corpo de um homem preso a um banco de areia no Rio Doce, na altura do bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Estado. Ele acionou o Corpo de Bombeiros. A suspeita é que o corpo seja de Elnatan Queiroz Feitosa, de 35 anos, que desapareceu no rio em 19 de junho. Familiares estiveram no local e reconheceram as roupas que estavam junto ao corpo, que seriam as mesmas que ele estava usando quando entrou no rio.
Elnatan entrou no Rio Doce para buscar uma bola de futebol, mas acabou sendo levado pela correnteza. Um amigo dele tentou ajudar, mas não conseguiu e teve que ser resgatado. Cinco dias após o desaparecimento, os Bombeiros encerraram as buscas.
A esposa e outros parentes dele foram até o Serviço Médico Legal (DML)em Colatina, mas não quiseram dar entrevista. Eles disseram ter certeza de que o corpo é de Elnatan, mas a família foi informada que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde será feito um exame de DNA para comprovar a identidade.
O corpo foi encontrado pelo pescador a cerca de 7 quilômetros do local do desaparecimento. Parentes já haviam passado pela região outras vezes na esperança de localizar o homem.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte".
Segundo a polícia, o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. "Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60 e 90 dias). O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Colatina, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", completou.