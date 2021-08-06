Pescador encontra corpo que pode ser de desaparecido no Rio Doce

Corpo foi encontrado no Rio Doce Crédito: TV Gazeta Noroeste

Elnatan entrou no Rio Doce para buscar uma bola de futebol, mas acabou sendo levado pela correnteza. Um amigo dele tentou ajudar, mas não conseguiu e teve que ser resgatado. Cinco dias após o desaparecimento, os Bombeiros encerraram as buscas.

A esposa e outros parentes dele foram até o Serviço Médico Legal (DML)em Colatina, mas não quiseram dar entrevista. Eles disseram ter certeza de que o corpo é de Elnatan, mas a família foi informada que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde será feito um exame de DNA para comprovar a identidade.

Elnatan Queiroz Feitosa,de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina Crédito: Acervo Familiar

O corpo foi encontrado pelo pescador a cerca de 7 quilômetros do local do desaparecimento. Parentes já haviam passado pela região outras vezes na esperança de localizar o homem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte".