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Em Colatina

Pescador encontra corpo que pode ser de desaparecido no Rio Doce

A suspeita é que o corpo seja de Elnatan Queiroz Feitosa, que desapareceu no rio em 19 de junho. Familiares estiveram no local e reconheceram roupas que seriam dele

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:25
Corpo foi encontrado no Rio Doce
Corpo foi encontrado no Rio Doce Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um pescador encontrou, nesta sexta-feira (6), o corpo de um homem preso a um banco de areia no Rio Doce, na altura do bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Estado. Ele acionou o Corpo de Bombeiros. A suspeita é que o corpo seja de Elnatan Queiroz Feitosa, de 35 anos, que desapareceu no rio em 19 de junho. Familiares estiveram no local e reconheceram as roupas que estavam junto ao corpo, que seriam as mesmas que ele estava usando quando entrou no rio.
Elnatan entrou no Rio Doce para buscar uma bola de futebol, mas acabou sendo levado pela correnteza. Um amigo dele tentou ajudar, mas não conseguiu e teve que ser resgatado. Cinco dias após o desaparecimento, os Bombeiros encerraram as  buscas.
A esposa e outros parentes dele foram até o Serviço Médico Legal (DML)em Colatina, mas não quiseram dar entrevista. Eles disseram ter certeza de que o corpo é de Elnatan, mas a família foi informada que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde será feito um exame de DNA para comprovar a identidade.
Elnatan Queiroz Feitosa,de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina
Elnatan Queiroz Feitosa,de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina Crédito: Acervo Familiar
O corpo foi encontrado pelo pescador a cerca de 7 quilômetros do local do desaparecimento. Parentes já haviam passado pela região outras vezes na esperança de localizar o homem.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte". 
Segundo a polícia, o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. "Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60 e 90 dias). O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Colatina, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", completou. 

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