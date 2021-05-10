Passageiros elogiam integração dos ônibus do Transcol com os de Vitória

A segunda-feira (10) começou diferente para as pessoas que necessitam utilizar o transporte público na Grande Vitória. Se antes os usuários do Sistema Transcol e dos municipais precisavam pagar duas ou mais passagens a cada viagem, com a integração da operação, essa cobrança duplicada é coisa do passado. No primeiro dia da integração dos ônibus do Transcol com os municipais de Vitória, os passageiros elogiaram a medida.
Pagando apenas uma passagem, respeitando as regras para as limitações de horários e itinerários, o usuário consegue trocar de ônibus, tanto em linhas do Transcol como nas municipais de Vitória, sem a necessidade de pagar por outra viagem, o que gera economia ao cidadão. Vale destacar que neste primeiro momento a integração está disponível apenas entre o Transcol e os "verdinhos", que circulam na Capital. O passageiro que já utiliza, diariamente, o coletivo de Vitória e o Transcol precisará pagar apenas uma passagem para realizar todo seu trajeto, no valor de R$ 4.
REGRAS DA INTERAÇÃO
- 30 minutos: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória).
- 1 hora: O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula nos bairros).
- 1h30: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro na Grande Vitória). São as linhas das famílias dos 600, 700, 800 e 900.
- Vale ressaltar que o tempo começa a contar quando o passageiro passa o cartão GV no primeiro embarque. Caso o tempo extrapole, o usuário terá que pagar a segunda passagem.
PASSAGEIROS SATISFEITOS
O que se viu nas ruas neste primeiro dia de funcionamento foi uma ótima receptividade por parte dos usuários. Ainda que não tenha feito a integração (do Transcol para o "verdinho"), o pintor Hélio da Costa Moreira, morador de Santo Antônio, em Vitória, mostrou-se satisfeito com a economia que terá em breve, visto os constantes deslocamentos que precisa fazer por conta do trabalho.
"Com certeza (ficou melhor). Vai gerar mais economia. Ainda não fiz (a integração), mas vai ajudar porque também trabalho em locais mais distantes, como Campo Grande (Cariacica), em Vila Velha e precisava pagar mais passagens", disse.
A autônoma Michelle Gama, que depende do transporte público para se deslocar no trabalho, comemorou a união das frotas e a economia financeira e de tempo que terá com a unificação. "Vai fazer muita diferença porque é muito dinheiro, ainda mais nesta situação que a gente está vivendo por conta da pandemia. Ajuda, sim. Muito! Principalmente o microempreendedor", disse ela.
Outra novidade na integração foi o fato de alguns coletivos do Transcol já rodarem com os prefixos e itinerários das linhas municipais de Vitória. A novidade também agradou aos usuários, caso da recepcionista Amanda Celestino.
"Para mim é meio que a mesma coisa o trajeto, mas não tenho que pegar dois ônibus. Então ficou mais o conforto mesmo no meu caso", contou a jovem.