Passageiros elogiam integração dos ônibus do Transcol com os de Vitória

Nesta segunda-feira (10), a integração entre os ônibus do Transcol e do sistema municipal de Vitória começou a operar Crédito: Ricardo Medeiros

Pagando apenas uma passagem, respeitando as regras para as limitações de horários e itinerários, o usuário consegue trocar de ônibus, tanto em linhas do Transcol como nas municipais de Vitória, sem a necessidade de pagar por outra viagem, o que gera economia ao cidadão. Vale destacar que neste primeiro momento a integração está disponível apenas entre o Transcol e os "verdinhos", que circulam na Capital. O passageiro que já utiliza, diariamente, o coletivo de Vitória e o Transcol precisará pagar apenas uma passagem para realizar todo seu trajeto, no valor de R$ 4.

REGRAS DA INTERAÇÃO

30 minutos: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória).





O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória). 1 hora: O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula nos bairros).





O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula nos bairros). 1h30: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro na Grande Vitória). São as linhas das famílias dos 600, 700, 800 e 900.





O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula no bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro na Grande Vitória). Vale ressaltar que o tempo começa a contar quando o passageiro passa o cartão GV no primeiro embarque. Caso o tempo extrapole, o usuário terá que pagar a segunda passagem.

PASSAGEIROS SATISFEITOS

O que se viu nas ruas neste primeiro dia de funcionamento foi uma ótima receptividade por parte dos usuários. Ainda que não tenha feito a integração (do Transcol para o "verdinho"), o pintor Hélio da Costa Moreira, morador de Santo Antônio, em Vitória, mostrou-se satisfeito com a economia que terá em breve, visto os constantes deslocamentos que precisa fazer por conta do trabalho.

O pintor Hélio da Costa Moreira espera economizar com a integração entre os sistemas que operam na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"Com certeza (ficou melhor). Vai gerar mais economia. Ainda não fiz (a integração), mas vai ajudar porque também trabalho em locais mais distantes, como Campo Grande (Cariacica), em Vila Velha e precisava pagar mais passagens", disse.

A autônoma Michelle Gama, que depende do transporte público para se deslocar no trabalho, comemorou a união das frotas e a economia financeira e de tempo que terá com a unificação. "Vai fazer muita diferença porque é muito dinheiro, ainda mais nesta situação que a gente está vivendo por conta da pandemia. Ajuda, sim. Muito! Principalmente o microempreendedor", disse ela.

Outra novidade na integração foi o fato de alguns coletivos do Transcol já rodarem com os prefixos e itinerários das linhas municipais de Vitória. A novidade também agradou aos usuários, caso da recepcionista Amanda Celestino.

A recepcionista Amanda Celestino aprovou a integração no primeiro dia de operação em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta