Orla de Cariacica tem réveillon antecipado neste sábado (27)

Orla de Cariacica tem réveillon antecipado neste sábado (27)

Programação inclui sete minutos de queimas de fogos e shows de pagode e de duplas sertanejas

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21

Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Orla de Cariacica
Nova Orla de Cariacica, em Porto de Santana Crédito: Cláudio Postay/Divulgação/PMC

Assim como aconteceu em 2023, para a inauguração da Nova Orla, o réveillon vai chegar mais cedo em Cariacica neste ano, mais uma vez. A prefeitura da cidade realiza neste sábado (27) sete minutos de queima de fogos de baixo ruído, além de shows musicais. As festividades marcam as comemorações pelos dois anos da inauguração do espaço, em Porto de Santana.

A programação começa às 17h e conta com apresentações do grupo de pagode Pele Morena e das duplas sertanejas Pedro e Júnior e Breno e Bernardo.

Um palco foi montado no local, nas proximidades da passarela da Nova Orla. 

Mudança no trânsito

A Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães está interditada desde a última terça-feira (23), para montagem do palco e das balsas de onde sairão os fogos de artifício.   Com isso, a Rua Pedro Nolasco teve o sentido de tráfego alterado.

As alterações e seguem até as 7h de segunda-feira, dia 29 de dezembro.

Os motoristas que seguem do bairro Porto de Santana com destino a Vitória devem acessar a Rua Pedro Nolasco e seguir até a altura da quadra da Boa Vista, onde acessam a Rua Muniz Freire, prosseguindo até a Avenida Mário Gurgel, na altura dos bairros Jardim América e Itaquari.

Já os motoristas que trafegam no sentido oposto, pela Rua Muniz Freire, devem acessar a Rua Pedro Nolasco na altura da quadra da Boa Vista, seguir pelas ruas Nelson Monteiro e Pio XII, entrar na Avenida Santa Luzia, até retornar à Rua Pedro Nolasco, no trecho onde há mão dupla de tráfego.

