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Itapemirim

Onze quiosques da Praia de Itaoca são demolidos pela prefeitura

Segundo município, a destruição foi determinada pela Justiça porque os quiosques estavam em área de ocupação irregular
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mar 2022 às 12:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:00

Prefeitura demole quiosques de praia no Litoral Sul
Prefeitura demole quiosques de praia no Litoral Sul Crédito: Montagem| A Gazeta
Quiosques da Praia de Itaoca, construídos pela Prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram demolidos nesta segunda-feira (7). A destruição dos imóveis precisou ser realizada por conta de uma determinação judicial, justificou o município, pois foram construídos em local irregular.
Ao todo, segundo o município, 11 quiosques vieram ao chão com ajuda de máquinas. Todo o entulho foi retirado e, nesta terça-feira (8), a orla já estava com a calçada limpa. Alguns moradores ficaram insatisfeitos com a destruição.
“Já tive quiosque aqui quando eram de madeira e foram demolidos na época para serem construídos esses. Acho que tudo que é progresso é bom, mas tem que ver se justifica gastar tanto se tem coisas mais urgentes para serem feitas. É triste, para quem é dono, a sensação é de impotência”, disse o aposentado Joel Gonçalves ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a prefeitura, os quiosques foram construídos em 2015. Na época, 14 imóveis foram implantados na orla de Itaoca. Procurada pela reportagem de A Gazeta para saber o valor gasto, a prefeitura informou que não é possível dimensionar o custo dos quiosques, uma vez que eles faziam parte de um conjunto de obras que incluía drenagem, calçamento e mudanças no trânsito da orla.
Apesar do investimento, nesta terça-feira (8), a Prefeitura de Itapemirim disse, por meio de nota, que a desocupação e demolição foram feitas em cumprimento a uma ordem judicial, pois foram constatadas irregularidades na ocupação dos mesmos.
Segundo o município, desde o final do ano passado, um Termo Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado entre a prefeitura, a Justiça e os quiosqueiros, visando conciliar a melhor data para cumprimento da determinação judicial, para que não fossem prejudicados no período da alta temporada de verão.
“A medida foi adotada para implementar um projeto de requalificação e reordenamento da orla, já em curso, após estudos técnicos de viabilidade feitos pelas secretarias de Obras e Urbanismo e Meio Ambiente. A prefeitura esclarece que a desocupação foi consensual e os quiosqueiros tiveram total suporte da administração municipal no transporte dos bens durante o processo de desocupação”, informou a administração do município.
Disse ainda que o projeto de requalificação envolve um série de intervenções, entre elas, a desocupação e demolição dos quiosques, além do retorno na mão dupla na via principal da orla, ciclovia e calçadão. 
Onze quiosques da Praia de Itaoca são demolidos pela prefeitura

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