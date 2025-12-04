Home
Onze municípios capixabas estão há mais de um ano sem registro de assassinatos

O maior período sem mortes violentas é o de Dores do Rio Preto, que chegou a 1.295 dias sem ocorrências do tipo; veja quais são as demais cidades

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:06

Onze municípios capixabas ultrapassaram um ano sem registrar homicídios dolosos (quando há intenção de matar), segundo dados de novembro da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O maior período sem mortes violentas é o de Dores do Rio Preto, que chegou a 1.295 dias sem ocorrências. Logo depois aparecem Iconha (1.080 dias), Vila Pavão (755), Alfredo Chaves (689) e Laranja da Terra (658).

O maior período sem mortes violentas é o de Dores do Rio Preto, que chegou a 1.295 dias sem ocorrências do tipo; veja quais são as demais cidades

Também superaram um ano sem homicídios: Jerônimo Monteiro (568 dias), Rio Novo do Sul (568), Castelo (538), Bom Jesus do Norte (452), Apiacá (413) e Muniz Freire (407). A Sesp informou ainda que outras sete cidades do Espírito Santo não registram assassinatos há pelo menos seis meses, enquanto 23 municípios estão entre 30 e 180 dias sem ocorrências. Os dados estão disponíveis no Mapa da Paz, ferramenta do Observatório Estadual da Segurança Pública.

O destaque é a região Sul, onde ficam oito dos onze municípios com mais de um ano sem mortes violentas. Em 2025, a área apresentou redução de 31,6% nos homicídios — o melhor resultado local desde 1996, início da série histórica. Até novembro, foram 54 casos. No mesmo período de 2024, foram 79. As demais regiões também reduziram os índices: 28,6% na Serrana, 15% na Noroeste, 7,4% por cento na Norte e 1,1% por cento na Região Metropolitana.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, os resultados refletem o trabalho integrado e contínuo das instituições. “Este é um trabalho diário e realizado por muitas mãos. Analisamos o cenário das mortes violentas, direcionamos esforços e ajustamos as estratégias sempre que necessário. O compromisso é claro: fazer do Espírito Santo um lugar cada vez mais seguro. E a população tem visto que este esforço gera resultados concretos”, disse.

