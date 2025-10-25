Tecnologia e segurança pública: inovação a serviço da vida

O uso da tecnologia na segurança pública deixou de ser uma tendência para se tornar um pilar essencial da gestão moderna. Em todo o país, governos estaduais e municipais têm adotado soluções tecnológicas para tornar o trabalho policial mais eficiente, inteligente e preventivo. No Espírito Santo, essa transformação é visível e se consolidou como um dos diferenciais que posicionam o Estado entre as referências nacionais.



Tradicionalmente, a segurança pública brasileira baseava-se em respostas reativas, agir depois que o crime acontece. Com a incorporação da tecnologia, essa lógica começa a mudar. Ferramentas de análise de dados, inteligência artificial e georreferenciamento permitem hoje identificar padrões de comportamento, mapear áreas de maior risco e planejar ações preventivas com base em evidências.

Imageador Térmico adquirido pelo governo do Espírito Santo, instalado em helicóptero do Notaer. Crédito: Ana Elisa Bassi

A integração entre diferentes forças de segurança — Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais — é outro avanço significativo. Sistemas integrados de informação e centros de comando e controle operam de forma coordenada, garantindo uma resposta mais rápida e precisa. No Espírito Santo, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) é exemplo dessa eficiência. A implantação, no âmbito do Ciodes, do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), dedicado ao atendimento de ocorrências geradas pelo uso de recursos tecnológicos, foi um novo passo na integração, agilidade e fortalecimento da segurança pública.

O uso de câmeras inteligentes, com reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos, tornou-se uma ferramenta de grande impacto no combate à criminalidade. Esses sistemas auxiliam na identificação de suspeitos, no rastreamento de veículos roubados e no monitoramento de áreas estratégicas. A isso se somam as câmeras corporais (são 400 em operação e está prevista a compra de mais 4.800). Drones e sensores também complementam as ações de vigilância, especialmente em grandes eventos e áreas de difícil acesso. O imageador do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), com a câmera térmica acoplada a um helicóptero, e usado para identificar alvos a quilômetros de distância, em diversas operações de segurança e defesa civil.

A modernização tecnológica não se limita à estrutura policial. Ela também se traduz em serviços digitais voltados ao cidadão, como aplicativos de denúncia anônima, sistemas on-line de boletim de ocorrência e canais de transparência sobre dados criminais. O Espírito Santo, mais uma vez, se destaca por ampliar o acesso à informação e aproximar o cidadão da política de segurança, reforçando o ambiente de confiança entre governo e sociedade.

Embora os avanços sejam expressivos, o uso da tecnologia em segurança pública ainda enfrenta desafios. A integração plena de bases de dados, a proteção das informações pessoais e o uso ético da inteligência artificial são temas que exigem regulação, investimento e formação contínua dos profissionais.

No caso capixaba, essa convergência já é visível. O Espírito Santo demonstra que inovação e boa governança caminham juntas e que a tecnologia, quando bem aplicada, é uma poderosa aliada na promoção da paz social e da proteção da vida.

Os resultados são significativos. Em 2025, ocorreram 475 prisões decorrentes do uso de reconhecimento facial. O Cerco Inteligente atingiu 1.726 veículos recuperados desde o início das operações, em abril de 2022. A Operação Terminal Seguro resultou em uma redução média de 30% nos crimes patrimoniais. Nos totens, implantados há pouco mais de dois meses, já houve 183 ocorrências registradas.

O uso da tecnologia não substitui a ação humana, mas potencializa a atuação das forças de segurança. Cada agente do Estado produzirá mais resultados, com maior assertividade e segurança. Por isso, os investimentos em tecnologia e a recomposição das nossas forças de segurança são movimentos que se complementam e se impulsionam mutuamente.

Somente nesse atual período de governo, a ampliação dos contingentes foi significativa. Na Polícia Militar, serão 3.650 novos soldados, na Civil 1.052 novos policiais, na Polícia Penal 1600 novos integrantes. Recentemente no Bombeiro Militar 105 novos soldados finalizaram curso de formação e estão na ativa. E, no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), foi lançado um concurso que ofertará 1.008 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Os investimentos têm se traduzido em um processo de melhoria contínua em todas as áreas da segurança. E, com a tecnologia, esse processo se acelerará ainda mais. É a inovação a serviço da vida.

