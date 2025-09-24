ES contabiliza 400 prisões por meio de reconhecimento facial

Segundo relatório produzido pela SESP e por outros órgãos do governo estadual, o reconhecimento facial tem produzido efeito positivo Crédito: Reprodução/GOV ES

Após a implantação do sistema de reconhecimento facial no Espírito Santo, já foram registradas 400 prisões em razão do uso dessa tecnologia. Todos os casos ocorreram na Grande Vitória, onde o sistema está em operação. As prisões aconteceram após suspeitos serem identificados pela ferramenta tecnológica e abordados, dentro do protocolo, em áreas públicas do Estado, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp/ES).

De acordo com relatório elaborado pelo Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) do Centro Integrado de Defesa Social (Ciodes), em conjunto com a Gerência de Inteligência da própria Sesp, a maioria dos abordados possuía mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas (87), roubo (69) e homicídio (57). Outros crimes mais recorrentes foram furto (20) e estupro (19).

O governador Renato Casagrande ressaltou que a melhora nos índices é fruto de uma atuação firme do Estado. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, reforçou a avaliação de Casagrande e destacou a relevância dos investimentos em tecnologia. O vice-governador e coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço, destacou a ambição de transformar o Espírito Santo em um dos estados mais seguros do Brasil.

A marca de 400 prisões foi alcançada um ano após o lançamento oficial do projeto de reconhecimento facial no Espírito Santo. O sistema começou de forma piloto, com poucas câmeras, mas foi ampliado no início deste ano, alcançando mais de 500 equipamentos em funcionamento. Atualmente, as câmeras com licença para reconhecimento facial estão instaladas em órgãos e prédios públicos, além de ônibus do sistema Transcol.