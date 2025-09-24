Dentista agride a mãe após recusa de empréstimo de cartão na Serra

Um dentista de 29 anos foi detido após tentar enforcar a mãe e quebrar até uma bancada de granito no apartamento da família, em Colina de Laranjeiras, na Serra. As agressões aconteceram na terça-feira (23), depois que a vítima se recusou a emprestar o cartão de crédito para o filho comprar um celular.

A mulher, de 46 anos, contou à Polícia Militar que o filho passou a noite acordado em frente ao computador e, ao ter o pedido do cartão negado, partiu para as agressões. Ele também quebrou o celular dela, o próprio aparelho e uma bancada de granito da casa.