Drama familiar

Com medo e desesperada, mãe entrega filho à polícia em Vila Velha

Rony Ricci, de 40 anos, já chegou a tentar fumar "palha de aço" devido ao vício; sem alternativas após um novo episódio de furto dentro de casa, a mulher decidiu levá-lo à delegacia

Em um ato de desespero e preocupação, uma mãe de Vila Velha pediu à polícia que detivesse o filho dela, que é usuário de drogas. Rony Ricci, de 40 anos, furtou os pertences da própria mãe dentro de casa. Ela e o filho mais velho, que é irmão do suspeito, começaram a procurá-lo e o encontraram com as roupas da familiar no bairro Jaburuna. Abismada com a situação, ela pegou o filho e o levou até a delegacia, pedindo que ele fosse preso. >