Violência

Homem agride esposa, é contido pelo filho e acaba preso em Vitória

Indivíduo de 53 anos deu socos e pontapés na esposa porque ela disse não saber onde estava faca que ele procurava; homem foi levado para um presídio

Um homem de 53 anos acabou preso após agredir a esposa, de 49, e ser contido e denunciado pelo filho do casal, um adolescente de 15 anos, na quarta-feira (16), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A Polícia Militar disse que foi acionada e, quando os policiais chegaram à residência da família, se depararam com a mulher apresentando sangramento no rosto, resultado da agressão.>

A PM disse que o suspeito do crime, por demonstrar comportamento violento, precisou ser contido com o uso de algemas para garantir a segurança da vítima e dos militares. A mulher contou aos policiais que o marido teria chegado embriagado em casa, bastante alterado e exigindo saber onde estava uma faca. Como a vítima afirmou não saber onde estava o objeto, ele se enfureceu e passou a agredi-la com socos e pontapés. As agressões só cessaram com a intervenção do filho do casal, que conseguiu imobilizar o pai.>