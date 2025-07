Estado grave

Carreta tomba na BR 262 e vítima é socorrida de helicóptero em Iúna

Uma carreta tombou no km 194 da BR 262 e o acidente deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (17), na altura da localidade de Pequiá, município de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e transportou uma das vítimas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.