Ônibus do Transcol chama a atenção ao aparecer em São Paulo

Vídeo viraliza ao mostrar o veículo do sistema de transporte público capixaba exposto em um evento na cidade de Barueri (SP)

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:49

Um pássaro? Um avião? Não, apenas um busão do Sistema Transcol se aventurando na Região Metropolitana de São Paulo. Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar um dos veículos do transporte público da Grande Vitória marcando presença nas ruas de Barueri (SP).

Mas calma aí! Não é dessa vez que teremos uma linha do Transcol saindo do Terminal de Carapina, na Serra, até a capital paulista. O veículo visto em São Paulo esteve em exposição durante a 22ª BusBrasil Fest. Realizado em novembro de 2025, o evento reuniu modelos de ônibus antigos e novos para mostrar a evolução do transporte ao longo dos anos. 

No registro, o dono do perfil se anima ao encontrar o ônibus do Transcol em meio à exposição. Ele dá uma volta ao redor do veículo e reforça a representação do Espírito Santo em meio ao evento (veja acima).

Esse mesmo ônibus, em 2025, havia sido doado pelo Grupo Santa Zita ao Museu do Transporte, que busca aumentar os modelos apresentados na exposição. Ao todo, o evento reuniu 137 modelos de veículos de diversas épocas e regiões do Brasil.

