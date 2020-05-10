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Acidente

Ônibus de Vitória bate em poste na Reta da Penha

Segundo uma testemunha, motorista disse que a barra de direção do veículo quebrou e o fez perder o controle. Ele e uma passageira se feriram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 13:32

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 13:32

Ônibus bate em poste na Reta da Penha
Ônibus bate em poste na Reta da Penha Crédito: Rosy Loureiro
Um ônibus municipal de Vitória colidiu com um poste na manhã deste domingo (10), na Reta da Penha  sentido Serra, na Praia do Canto. O acidente aconteceu por volta das 11h15, nas proximidades do Posto Ipiranga, que fica no cruzamento da Reta da Penha com a rua Desembargador Sampaio.
Fotos recebidas pela reportagem de A Gazeta mostram uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atendendo algumas pessoas que ficaram feridas.  De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 11h15, o coletivo da linha 331 chocou-se contra um poste de iluminação na Reta da Penha. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram socorro ao motorista e a uma passageira, que ficaram feridos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Lucas.

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Do outro lado da rua em que aconteceu o acidente existe um ponto de táxi. Um taxista, que preferiu não se identificar, disse que o ônibus estava com umas cinco ou seis pessoas e que o motorista saiu falando que a barra de direção do veículo havia quebrado e, por isso, ele perdeu o controle do coletivo.
O secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), Jaime de Angeli, informou que o Sindicato só vai se pronunciar sobre o fato depois que uma perícia for realizada para saber qual foi o motivo do acidente.

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A Guarda Municipal de Vitória também foi acionada, mas também não retornou até o momento. Assim que mais informações forem repassadas este texto será atualizado.

Ônibus bate em poste na Reta da Penha

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