Ônibus de Vitória bate em poste na Reta da Penha

Ônibus bate em poste na Reta da Penha Crédito: Rosy Loureiro

Um ônibus municipal de Vitória colidiu com um poste na manhã deste domingo (10), na Reta da Penha  sentido Serra, na Praia do Canto. O acidente aconteceu por volta das 11h15, nas proximidades do Posto Ipiranga, que fica no cruzamento da Reta da Penha com a rua Desembargador Sampaio.

A Gazeta mostram uma viatura do Fotos recebidas pela reportagem demostram uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atendendo algumas pessoas que ficaram feridas. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 11h15, o coletivo da linha 331 chocou-se contra um poste de iluminação na Reta da Penha. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram socorro ao motorista e a uma passageira, que ficaram feridos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Lucas.

Do outro lado da rua em que aconteceu o acidente existe um ponto de táxi. Um taxista, que preferiu não se identificar, disse que o ônibus estava com umas cinco ou seis pessoas e que o motorista saiu falando que a barra de direção do veículo havia quebrado e, por isso, ele perdeu o controle do coletivo.

O secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), Jaime de Angeli, informou que o Sindicato só vai se pronunciar sobre o fato depois que uma perícia for realizada para saber qual foi o motivo do acidente.

A Guarda Municipal de Vitória também foi acionada, mas também não retornou até o momento. Assim que mais informações forem repassadas este texto será atualizado.