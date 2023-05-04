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Lady Laura

O que vai funcionar no lugar de famosa casa de striptease em Vila Velha?

Dono da boate Lady Laura disse que reinauguração em novo ponto será em 10 de maio; no antigo local, ao lado de uma igreja, se instalará estabelecimento com funcionamento diurno
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 mai 2023 às 18:09

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 18:09

A faixa em frente à Lady Laura anunciando a mudança da boate
A faixa em frente à Lady Laura anunciando a mudança da boate viralizou nas redes sociais Crédito: Divulgação
No ponto onde funcionava a tradicional casa de striptease Lady Laura, em Itaparica, Vila Velhaque viralizou nas redes sociais após anunciar a saída do local – que fica ao lado de uma igreja – se instalará um estabelecimento com funcionamento diurno: uma loja de locação de veículos. A informação foi dada ao site A Gazeta pelo proprietário do terreno, Wanthuyr Zanotti.
"A área vai ser alugada para uma locadora de carros. Eles ainda não assumiram o ponto, o pessoal [da boate] está se mudando do local. Mas, no próximo mês, a gente deverá passar para eles o terreno. Assim vão conseguir tirar a documentação e iniciar a construção da sede da loja", salientou.
Gilmar Pereira, dono da Lady Laura, destacou que os serviços do estabelecimento em novo local devem iniciar dia 10 de maio, data prevista para reinauguração. Ele explicou que a mudança precisou acontecer após o fim do contrato de locação do espaço. O valor do aluguel era de cerca de R$ 40 mil, conforme afirmou. 
O empresário disse ainda que ficou surpreso com a repercussão da notícia entre os frequentadores. Famosa no mercado, de acordo com ele, a boate já existe há mais de 30 anos.
O que vai funcionar no lugar de famosa casa de striptease em Vila Velha?
"O pessoal liga, preocupado, mas eu explico que só vamos mudar de ponto. Acharam até que ia acabar. Não esperava que fosse gerar essa comoção toda"
Gilmar Pereira - Proprietário da Lady Laura
Vizinha de muro de um templo e de uma emissora de rádio da Igreja Cristã Maranata, a casa de striptease vai se instalar às margens da Rodovia do Sol, a cerca de 150 metros do ponto onde estavam até pouco tempo atrás. 
À coluna Leonel Ximenes, um representante da Igreja Maranata afirmou que a convivência com a boate, apesar da natureza bem diferente das duas atividades, sempre foi cordial e sem conflitos, embora admita um certo constrangimento com o vizinho.
"O objetivo é manter todo o quadro de funcionários e fazer algumas melhorias. Estamos pintando, colocando ar-condicionado – enfim, vamos criar uma outra 'Lady Laura'. Nossa expectativa é alta", pontuou Gilmar.

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