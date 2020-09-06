O que funciona no feriado na Serra e em Vitória, que passam para risco baixo

Limites municipais

Funcionamento de todos os segmentos autorizado, desde que adotadas as medidas qualificadas de um cliente por 10 m², obrigatoriedade de uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento.

Sem restrições de horários e dias da semana.

Devem funcionar com 50% da ocupação, o equivalente a uma pessoa a cada 14 metros quadrados.

Funcionamento conforme regras contidas em portaria, com liberação das atividades aeróbicas e autorização da prática de pilates e similares para a população acima de 60 anos.

Orientação e conscientização da população para isolamento e distanciamento social (disque-aglomeração); obrigatoriedade de adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene); abordagem às pessoas para orientação; determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial; comunicação social, por rádio, carros de som e outros; recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total; autorização da prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público.

Intensificação da limpeza interna dos ônibus.