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Era Mesozoica

O curioso caso dos fósseis em um banheiro de shopping em Vila Velha

Rochas da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, foram parar no Banheiro de um Shopping da Grande Vitória e podem ter entre 72 e 113 milhões de anos

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 15:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 dez 2023 às 15:18
Fósseis que podem ter mais de 100 milhões de anos podem ser encontrados em museu
Fósseis que podem ter mais de 100 milhões de anos podem ser encontrados em museu Crédito: Reprodução Redes Sociais
Quando falamos de caçar fósseis, nos vêm à cabeça a imagem cinematográfica de arqueólogos em lugares remotos, como em Indiana Jones. Mas é possível encontrar o vestígio de um animal que viveu entre 72 e 113 milhões de anos atrás no banheiro do Shopping Boulevard, em Vila Velha. A imagem foi compartilhada pela aluna de doutorado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Beatriz Hörmanseder.
De acordo com a paleontóloga do departamento de Ciências Biológicas da Ufes Taíssa Rodrigues, há mais de uma espécie no revestimento. A da concha maior é, possivelmente, de um Plesioptygmatis, uma espécie de molusco que viveu no final do período Cretáceo, da Era Mesozoica. Segundo ela, se tratam do mesmo tipo de rocha que pode ser encontrado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
>> VEJA TAMBÉM: Preguiça-gigante: a descoberta do animal pré-histórico que vivia no ES
As placas são de calcário bege fossilífero, proveniente da Formação Jandaíra, do Cretáceo Superior da Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil. A informação é do artigo "Caminhando Sobre o Passado no Museu do Amanhã", assinado pelas cientistas Márcia Aparecida dos Reis Polck, Hermínio Ismael de Araújo-Júnior, Marco André Malmann Medeiros e Marcos Antônio Soares Monteiro. 
Placas semelhantes também estão no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro
Placas semelhantes também estão no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro Crédito: Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ
> VEJA TAMBÉM: Fósseis de preguiça-gigante descoberta no ES tiveram fim trágico; entenda
"Como as lajes — tanto do shopping quanto do museu carioca — vêm do mesmo lugar, vão ter as mesmas espécies vistas no Museu do Amanhã", apontou Taíssa Rodrigues. A própria paleontóloga disse ter ido ao shopping ver de perto. O shopping Boulevard também foi procurado e, até o momento, não deu retorno até o momento da publicação.  

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