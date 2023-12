Era Mesozoica

O curioso caso dos fósseis em um banheiro de shopping em Vila Velha

Rochas da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, foram parar no Banheiro de um Shopping da Grande Vitória e podem ter entre 72 e 113 milhões de anos

Fósseis que podem ter mais de 100 milhões de anos podem ser encontrados em museu. (Reprodução Redes Sociais)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Quando falamos de caçar fósseis, nos vêm à cabeça a imagem cinematográfica de arqueólogos em lugares remotos, como em Indiana Jones. Mas é possível encontrar o vestígio de um animal que viveu entre 72 e 113 milhões de anos atrás no banheiro do Shopping Boulevard, em Vila Velha. A imagem foi compartilhada pela aluna de doutorado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Beatriz Hörmanseder.

Mais 2 pontos em 2 estados diferentes pra vocês verem fósseis:



Em Vila Velha no ES você acha fósseis nas paredes do banheiro.



São essas conchinhas cortadas no meio (parecido com as dos caracóis)



Essa rocha é da Bacia Potiguar no RN e tem 100 Milhões de anos.

+ pic.twitter.com/RMNPG8HfZS — Beatriz Hörmanseder (@boringsuchus) December 7, 2023

De acordo com a paleontóloga do departamento de Ciências Biológicas da Ufes Taíssa Rodrigues, há mais de uma espécie no revestimento. A da concha maior é, possivelmente, de um Plesioptygmatis, uma espécie de molusco que viveu no final do período Cretáceo, da Era Mesozoica. Segundo ela, se tratam do mesmo tipo de rocha que pode ser encontrado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

As placas são de calcário bege fossilífero, proveniente da Formação Jandaíra, do Cretáceo Superior da Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil. A informação é do artigo "Caminhando Sobre o Passado no Museu do Amanhã", assinado pelas cientistas Márcia Aparecida dos Reis Polck, Hermínio Ismael de Araújo-Júnior, Marco André Malmann Medeiros e Marcos Antônio Soares Monteiro.

Placas semelhantes também estão no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. (Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ )

"Como as lajes — tanto do shopping quanto do museu carioca — vêm do mesmo lugar, vão ter as mesmas espécies vistas no Museu do Amanhã", apontou Taíssa Rodrigues. A própria paleontóloga disse ter ido ao shopping ver de perto. O shopping Boulevard também foi procurado e, até o momento, não deu retorno até o momento da publicação.

