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Nova lei protege dados de servidoras sob medida protetiva no ES

Nova lei protege dados de servidoras sob medida protetiva no ES

Informações como lotação e localização do órgão ao qual a servidora é vinculada poderão ser suprimidas mediante requerimento e apresentação de documento que comprove a vigência da medida protetiva

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:09

Mulher teve casa invadida pelo ex, que descumpriu medida protetiva
Servidoras com medida protetiva poderão ter dados suprimidos dos portais de transparência do Estado Crédito: Roberto Pratti

Servidoras públicas estaduais que estiverem sob medida protetiva poderão ter os respectivos dados de lotação e localização retirados do Portal da Transparência do Estado e dos sítios oficiais do Executivo Estadual, a partir de agora.

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A Lei nº 12.778, sancionada pelo governador Renato Casagrande nesta quinta-feira (26), nasceu de uma demanda apresentada à Secretaria de Controle e Transparência (Secont) por uma servidora, que solicitou que as informações dela fossem ocultadas por questões de segurança. A partir daí, foi construída uma proposta para que essa proteção fosse ampliada para todas as servidoras em situação semelhante.

Portal da Transparência Estadual

É uma plataforma digital do Governo do Espírito Santo, que reúne dados públicos sobre a gestão estadual, incluindo, por exemplo, contratos, licitações, obras e salários de servidores. No caso dos servidores, além do salário, também são detalhados: tipo de vínculo, órgão ao qual está vinculado, cargo ou função.

A supressão dos dados, entretanto, não é automática. É preciso que a servidora apresente um requerimento acompanhado de certidão expedida pelo Poder Judiciário que comprove a vigência da medida protetiva.

Os pedidos podem ser realizados por meio do site https://e-flow.es.gov.br/ na aba "Requerimento de supressão de informações de lotação no Portal da Transparência/Sítio Institucional".

De acordo com o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, a transparência continua sendo um pilar da gestão pública capixaba, mas passa a considerar também, de forma mais sensível, contextos de vulnerabilidade.

Portal da Transparência traz dados de servidores, entre outras informações da gestão estadual
Portal da Transparência traz dados de servidores, entre outras informações da gestão estadual Crédito: Portal da Transparência/Reprodução

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