Homenagem

Futura base da Guarda de Vitória vai receber o nome da comandante Dayse

Projeto de lei aprovado pela Câmara de Vitória prevê dar o nome da primeira mulher a chefiar a corporação à Fábrica de Ideias, onde vai funcionar a sede da guarda

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 09:08

Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, vai receber o nome da comandante Dayse Barbosa Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais

Escolhida para ser a futura sede da Guarda Municipal de Vitória, a antiga Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, vai receber o nome da comandante Dayse Barbosa. A primeira mulher a ocupar a chefia da corporação foi vítima de feminicídio, ao ser morta pelo ex-namorado, na madrugada da última segunda-feira (23).

A homenagem à comandante foi aprovada nesta quarta-feira (25) pela Câmara de Vitória, por meio do projeto de lei 98/2026. “A homenagem é justa e necessária em razão da trajetória da comandante Dayse Barbosa Mattos, servidora pública que marcou a história da Guarda Civil Municipal de Vitória, tornando-se símbolo de liderança, competência e dedicação ao serviço público”, disse a vereadora Mara Maroca (PP), autora da proposta.

A proposta aprovada segue para sanção ou veto do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Por meio de nota, porém, o Executivo municipal elogiou a homenagem. "A Prefeitura de Vitória informa que se sente honrada e agraciada com essa homenagem, construída em conjunto entre a gestão e a Câmara Municipal. A administração municipal parabeniza o Legislativo municipal pela menção, que reconhece todo o esforço e todo o trabalho desempenhado por Dayse Barbosa à frente da Guarda Municipal", diz o texto.

Prédio histórico da Capital, atualmente a Fábrica de Ideias serve como base operacional da guarda, funcionando como uma garagem para as viaturas da corporação.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, no dia 29 de abril, será aberta a licitação para a construção, no local, do Centro de Gestão Integrada Municipal (CGIM) e da nova Base da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A ideia é que a base conte com inteligência artificial, análise de dados e integração de diversas secretarias para melhorar a eficiência dos serviços urbanos, da mobilidade e da segurança em Vitória.

O Executivo municipal informa, ainda, que a nova base terá data center, equipamentos de computação, videowalls, controle de acessos e todo o mobiliário necessário. Além disso, será possível visualizar as 1.158 câmeras já instaladas por toda a Capital, administradas atualmente na Central de Monitoramento da Guarda de Vitória (Ciom).

Já o Centro Integrado de Gestão Municipal, segundo a prefeitura, será um ambiente estratégico de comando e ação coordenada, com capacidade de monitoramento em tempo real dos principais pontos da cidade. No local, haverá uma sala de crise que integrará os serviços dos seguintes órgãos municipais:

Secretaria de Segurança Urbana (Semsu);

Secretaria de Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran);

Secretaria Central de Serviços (Central);

Secretaria de Meio Ambiente (Semmam);

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec);

Defesa Civil;

Central de Serviços.

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