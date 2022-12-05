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Estado grave

Mulher é socorrida com 70% do corpo queimado em São Mateus

A mulher de 35 anos foi resgatada no início da tarde desta segunda-feira (5); ferimentos foram causados pela explosão de um líquido inflamável. Circunstâncias da ocorrência não foram esclarecidas

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 19:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 dez 2022 às 19:48
Mulher é socorrida com 70% do corpo queimado em São Mateus
Mulher é socorrida com 70% do corpo queimado em São Mateus Crédito: Notaer | Reprodução
Uma mulher de 35 anos foi resgatada no início da tarde desta segunda-feira (5) após sofrer queimaduras graves causadas pela explosão de líquido inflamável e ter cerca de 70% do corpo queimado, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.  O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que participou do socorro à vítima, informou que o estado de saúde é grave. Não há informações sobre o como as queimaduras ocorreram.
A mulher vítima das queimaduras já estava sob cuidados de equipes de saúde em São Mateus. Assim que foi estabilizada, ela foi transportada com o apoio do helicóptero do Notaer para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, em Serra, que é referência no tratamento de queimaduras.
Mulher é socorrida com 70% do corpo queimado em São Mateus
Mulher é socorrida com 70% do corpo queimado em São Mateus Crédito: Notaer | Reprodução
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber se a ocorrência foi um acidente doméstico ou consta algum tipo de registro para o caso. No entanto, a corporação informou para verificar informações sobre o fato, precisa do bairro onde o caso ocorreu, informações que também não foram fornecidas à reportagem de A Gazeta.

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