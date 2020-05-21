Mucurici confirma primeiro caso de coronavírus

Mucurici confirma primeiro caso de Covid-19 Crédito: Divulgação

O município de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso positivo do novo coronavírus. O caso foi divulgado, nesta quinta-feira (21), pela prefeitura do município.

De acordo com o Executivo, a paciente contaminada é uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Caxias. Ela se recupera da doença em isolamento domiciliar.