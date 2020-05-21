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Avanço da Covid-19

Mucurici confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com a prefeitura, a paciente contaminada é uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Caxias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:27

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:27

Arte covid-19 para capa do site
Mucurici confirma primeiro caso de Covid-19 Crédito: Divulgação
O município de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso positivo do novo coronavírus. O caso foi divulgado, nesta quinta-feira (21), pela prefeitura do município.
De acordo com o Executivo, a paciente contaminada é uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Caxias. Ela se recupera da doença em isolamento domiciliar.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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Ainda segundo o Executivo, o município segue com quatro casos suspeitos em monitoramento. Desses, três pacientes estão em isolamento domiciliar e um está internado no Hospital Estadual Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

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