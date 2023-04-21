MST tem uma semana para desocupar terras da Suzano em Aracruz, no ES

Membros do MST ocupam áreas da Suzano em Aracruz, no Norte do Estado Crédito: Sérgio Cardoso

A desocupação das áreas da Suzano em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , onde estão cerca de 200 famílias do Movimento Sem Terra (MST), deverá ser feita até o dia 27 de abril. Inicialmente, a Justiça havia determinado que elas saíssem do local na última terça-feira (18), mas, após um encontro de representantes do Estado, o prazo foi estendido.

O anúncio foi feito durante uma reunião de preparação do despejo realizada na tarde desta quinta-feira (20), em que compareceram a Polícia Militar, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) e políticos, como a parlamentar Camila Valadão (PSOL). Em até uma semana, todos os integrantes do movimento devem sair das terras ocupadas.

Representante da direção do MST, Eliandra Fernandes afirmou à imprensa que, diante da decisão da reunião, o movimento vai se reunir para decidir o que será feito até o dia 27. "Ainda teremos uma audiência com representantes do MST, do Governo Federal e do Estado, sobre a ocupação de Jacupemba e sobre os outros oito acampamentos, que na sua maioria está em áreas ditas, como áreas da Suzano", destacou.

Cerca de 200 famílias estão no local Crédito: Sérgio Cardoso

Entenda o caso

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, "o MST alega que a fazenda faz parte do patrimônio do governo do estado, mas teria sido grilada pela Aracruz Celulose, empresa adquirida pela Suzano em 2018".

Famílias do MST invadem áreas da Suzano, localizadas no distrito de Jacupemba e em Vila do Riacho, em Aracruz Crédito: PM | Reprodução

TV Gazeta Norte, os integrantes do MST tinham até 24 horas para saírem do local. A liminar de reintegração de posse foi concedida em regime de urgência, com a determinação de multa de R$ 5 mil por pessoa por cada hora que os manifestantes permanecessem no local, de acordo com informações do Jornal Nacional. No dia seguinte, a Justiça do Espírito Santo determinou a desocupação da região. Segundo apuração do repórter Cristian Miranda daos integrantes do MST tinham até 24 horas para saírem do local. A liminar de reintegração de posse foi concedida em regime de urgência, com a determinação de multa de R$ 5 mil por pessoa por cada hora que os manifestantes permanecessem no local, de acordo com informações do Jornal Nacional.

Por volta das 16h desta quarta-feira (19), terminou o prazo inicial estipulado pela Justiça, mas as famílias permaneceram no local . Uma oficial de justiça esteve na região junto com equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e representantes da Suzano, para avisar ao grupo que já havia começado a valer a aplicação da multa pelo descumprimento da ordem judicial.