MPF cobra do Hucam explicações sobre a não realização de aborto no ES

Prédio do Hucam / Ufes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo a assessoria de imprensa do MPF, um ofício foi enviado à superintendente do hospital, Rita Elizabeth Checon de Freitas Silva, e ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Sérgio de Paula Vargas.

A procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra de Oliveira Olímpio, também pergunta se o Hucam realiza procedimento de interrupção de gravidez, conforme determina a Portaria GM/MS nº 1.508/2005.

Além disso, a procuradora quer saber da Ufes e do Hucam se há informações a respeito de eventual vazamento do nome e endereço da criança e dados médicos sigilosos e dos respectivos responsáveis. Outra solicitação de informação diz respeito a eventual constrangimento, ameaça ou qualquer outro tipo de pressão a médicos, ou equipe auxiliar, no sentido de não realização do procedimento.