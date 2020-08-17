Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido de informações

MPF cobra do Hucam explicações sobre a não realização de aborto no ES

Hospital das Clínicas negou realização do procedimento autorizado por decisão judicial. Procuradoria também pediu informações sobre eventual vazamento de dados sigilosos sobre a criança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:23

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:23

Prédio do Hucam / Ufes
Prédio do Hucam / Ufes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) solicitou informações ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) sobre os motivos de não ter realizado o procedimento de interrupção de gravidez no caso da criança de 10 anos. A garota foi vítima de estupro ocorrido em São Mateus e havia decisão judicial determinando o procedimento.
Segundo a assessoria de imprensa do MPF, um ofício foi enviado à superintendente do hospital, Rita Elizabeth Checon de Freitas Silva, e ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Sérgio de Paula Vargas.
A procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra de Oliveira Olímpio, também pergunta se o Hucam realiza procedimento de interrupção de gravidez, conforme determina a Portaria GM/MS nº 1.508/2005.

Veja Também

Criança de 10 anos grávida estava com diabetes gestacional, diz médico

ES teve caso de menina de 10 anos que deu à luz após ser estuprada pelo irmão

Pediatra explica riscos físicos e psicológicos de gravidez aos 10 anos

Além disso, a procuradora quer saber da Ufes e do Hucam se há informações a respeito de eventual vazamento do nome e endereço da criança e dados médicos sigilosos e dos respectivos responsáveis. Outra solicitação de informação diz respeito a eventual constrangimento, ameaça ou qualquer outro tipo de pressão a médicos, ou equipe auxiliar, no sentido de não realização do procedimento.
Foi dado um prazo até as 17 horas desta quinta-feira, 20 de agosto, para que o Hucam e a Ufes enviem a resposta ao MPF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados