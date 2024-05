Noroeste do ES

Morre motociclista que ficou ferido em acidente com ônibus em Colatina

Ângelo Antônio Boldrine de Souza, de 34 anos, teria sofrido um politrauma grave; Joana D'Arc aguarda a conclusão do trabalho da perícia

Imagens de videomonitoramento flagraram motociclista caído na pista após acidente. (Videomonitoramento)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Morreu nesta quarta-feira (29) o motociclista que ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (26). De acordo com informações repassadas pela equipe médica do Hospital Silvio Avidos à Polícia Científica, Ângelo Antônio Boldrine de Souza, de 34 anos, teria sofrido múltiplos traumatismos.

Ângelo estava internado no Silvio Ávidos desde o último domingo (26), também em Colatina, para onde havia sido levado após o acidente. No dia do fato, o motorista do ônibus, que é da viação Joana D’Arc, responsável pelo serviço de transporte público no município, afirmou aos policiais militares que a moto seguia no sentido contrário e havia aumentado a velocidade para fazer uma ultrapassagem, mas não houve tempo suficiente para ele desviar, nem para o motociclista voltar para a pista de origem.

O condutor do coletivo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não ingeriu bebida alcoólica e, conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, foi liberado.

Em nota, a viação Joana D’Arc informou que aguarda a conclusão do trabalho da perícia para identificar as causas do acidente. "A apuração inicial da empresa aponta que o motociclista invadiu a mão de direção do ônibus, colidindo frontalmente", acrescentou.

O corpo de Ângelo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação.

De acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, Ângelo será enterrado na quinta-feira (30), às 9h, em São Rafael, no interior de Linhares, cidade onde ele residia.

