Caso Katiany

Polícia ainda não tem linha investigativa sobre morte de mulher em Colatina

De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, a Polícia Civil não acredita que as vítimas tinham ligação com tráfico de drogas, nem com a criminalidade local

3 min de leitura min de leitura

Vítima assassinada em Colatina, Katiany tinha 39 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga, mas ainda não tem uma linha de investigação definida sobre a morte Katiany Ferreira Will, atingida com quatro tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21).

De acordo com o delegado Deverly Júnior, responsável pelo caso, a PC não acredita que as vítimas tenham envolvimento direto com o tráfico de drogas. "A gente ainda não tem a motivação do crime. É a primeira coisa que a gente está tentando identificar. O que a gente sabe até então é que às vítimas, a fatal e as outras também, não tinham ligação direta com o crime de tráfico de drogas, nem com a criminalidade local", disse em entrevista a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta.

A polícia já ouviu uma das vítimas, mas ainda vai ouvir outras testemunhas que estavam no local quando o crime aconteceu. Ninguém foi preso.

"Os criminosos chegaram com os rostos cobertos, o que dificulta a identificação por parte das vítimas. A polícia está tentando de outras formas tentar identificar de onde partiram e para onde seguiram depois do crime", disse o delegado.

A dona de casa, de 39 anos, foi enterrada na manhã de hoje. Familiares e amigos acompanharam o velório na manhã desta quarta-feira (22) em uma igreja situada no Bairro Bela Vista, em Colatina. Além dela, duas adolescentes, de 15 e 16 anos, foram feridas por dois homens encapuzados e armados que invadiram a casa onde elas estavam. Elas foram socorridas e levadas para o hospital. Uma delas já teve alta, a outra de 15 anos continua internada. O estado dela é estável.

Entenda o caso

Katiany Ferreira Will, de 39 anos, foi morta a tiros após dois homens encapuzados e armados invadirem a casa onde ela estava no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Estado, na madrugada desta terça-feira (21). Duas adolescentes, que também estavam na casa, ficaram feridas. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Katiany foi atingida por quatro disparos e morreu no local.

A dona do imóvel contou para a PM que a vítima era uma amiga, e as duas jovens feridas são suas filhas. Uma das meninas tem 15 anos e foi baleada no braço esquerdo e no peito, e a outra, de 16 anos, acabou atingida nas pernas. Já Katiany foi encontrada sem sinais de vida, sentada em uma cadeira.

A proprietária da casa disse aos policiais que as vítimas estavam tomando cerveja, quando ouviram um barulho. Depois de algum tempo, ouviram uma pessoa ordenando: “Abre a porta que é a polícia”. Elas se recusaram e os homens, então, arrombaram a porta da residência.

Ainda conforme relato da mulher, os dois homens estavam com toucas ninjas, um deles com roupa camuflada do exército e o outro de camisa preta. Após entrarem na residência, eles realizaram disparos na direção das mulheres.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta