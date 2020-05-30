Moradores de ocupação no Centro de Vitória pedem testes para Covid-19

O prédio ocupado fica na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Defensoria Pública/Divulgação

Marielle Franco III, um imóvel abandonado na região do Parque Moscoso, no Centro de estão pedindo a Preocupados com o avanço de casos de infecções pela Covid-19 no Estado, moradores da ocupaçãoum imóvel abandonado na região do, no Centro de Vitória estão pedindo a Prefeitura de Vitória (PMV) para que agentes de saúde testem as 27 famílias do local.

A ideia é confirmar se algum residente foi infectado pela doença, que já contaminou 2.382 mil pessoas em Vitória até a última sexta-feira (29), sendo 59 somente no Centro, de acordo com dados do Painel Covid-19 do Governo do Estado.

"Contamos com muitos moradores de rua hospedados nos apartamentos. São pessoas que tentam respeitar o isolamento social, mas precisam sair de casa para trabalhar na reciclagem de latinhas. Não está dando para sustentar a família apenas com os R$ 600 do Auxílio Emergencial do Governo Federal", informa Elias Toledo, líder e coordenador da ocupação.

De acordo com o morador, o prédio conta com muitos idosos, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais e o saneamento básico do local é precário. "Acredito que possa haver pessoas com sintomas, pois a movimentação do prédio é grande", afirma, dizendo que o local ainda não teve casos confirmados da doença.

JUSTIÇA

Em abril, a Defensoria Pública do Espírito Santo conseguiu uma decisão favorável para uma ação civil pública, com pedido de urgência, afim de garantir água potável, alimentação, kits de higiene e a prestação de orientações básicas para a prevenção da contaminação pelo novo coronavírus para os moradores do Marielle Franco III.

"Estamos recebendo cestas básicas, mas somente para os residentes que não possuem emprego. Além disso, a Prefeitura de Vitória instalou duas caixas de água, de cinco mil litros cada, e um carro pipa para abastecê-lo. É muito pouco para uma área que conta com mais de 100 moradores", relata Toledo, afirmando que os kits de higiene não foram entregues.

De acordo com os moradores do Marielle Franco III, a Prefeitura de Vitória disponibilizou duas caixas de água no local Crédito: Elias Toledo

"Muitas coisas recebemos de doações, mas não de órgãos públicos", complementa Toledo, afirmando que tentou entrar em contato com a secretária municipal de saúde, Cátia Cristina Vieira Lisboa, mas não obteve retorno.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória respondeu por meio de nota. Veja abaixo na íntegra.