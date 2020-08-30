Modelo que teve o corpo queimado deixa UTI de hospital e está estável

Modelo teve corpo queimado na Serra Crédito: Reprodução

Ela saiu da UTI e foi para a enfermaria. O quadro é estável. Ela ainda sente algumas dores, que são normais do tratamento, mas já estamos muito felizes. Segundo Marilza, a equipe médica ficou surpreendida com a força de vontade da modelo. Falam que ela é uma guerreira, disse. "Eu mesma não sei de onde ela tira tanta força", completou.

Marilza é mãe da modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, que teve o corpo incendiado Crédito: Carlos Alberto Silva

A modelo está no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, também na Serra, e, segundo Marilza, ainda não há previsão para saída do hospital. "Ainda não temos informação sobre quando ela vai sair, mas esperamos que, em breve, ela possa ir para a casa, relatou.

O CASO:

Moradora de um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, a modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, teve o corpo queimado na noite do dia 10 de agosto. Perto das 19h, câmeras de segurança do local registraram o momento em que ela aparece próximo à porta de vidro do prédio, com o corpo em chamas e em desespero.

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Ao se aproximar da porta, a modelo cai no chão. A namorada de Katiuscia e moradores do local abrem a porta de vidro e rapidamente tentam apagar as chamas do corpo da vítima. Após controlarem as chamas, o resgate foi acionado e a modelo foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município  a unidade é referência no atendimento de pessoas com queimaduras.