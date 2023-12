Milica, mascote da PM há mais de 10 anos, morre em Colatina

Vira-lata foi adotada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar no final de 2012; ela teve anemia e doença do carrapato e teve o quadro agravado por causa da idade avançada

Mascote da Polícia Militar de Colatina há mais de 10 anos, a cachorrinha Milica, uma vira-lata caramelo, faleceu neste domingo (10) após passar dias internada em uma clínica veterinária. O animal, que vivia nas ruas da cidade, foi adotado pelo 8º Batalhão da PM no final de 2012, momento em que passou a fazer parte da rotina dos policiais militares do município.

Segundo o capitão da PM de Colatina, Carlos Balbino, Milica passou a frequentar o batalhão para se alimentar da comida que os policiais davam para ela. "A partir daí nós a adotamos, ela ganhou uma casa e passou a fazer parte do nosso dia a dia", disse.

No início deste ano, com a idade avançada e a saúde debilitada, a vira-lata deixou o 8º Batalhão da PM para morar no 4º Comando Regional de Polícia Ostensiva, também localizado em Colatina.