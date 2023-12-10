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Milica, mascote da PM há mais de 10 anos, morre em Colatina

Vira-lata foi adotada pelo 8° Batalhão de Polícia Militar no final de 2012; ela teve anemia e doença do carrapato e teve o quadro agravado por causa da idade avançada

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 15:58

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 dez 2023 às 15:58
Milica foi adotada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar no final do ano de 2012
Milica foi adotada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar no final de 2012 Crédito: Redes sociais
Mascote da Polícia Militar de Colatina há mais de 10 anos, a cachorrinha Milica, uma vira-lata caramelo, faleceu neste domingo (10) após passar dias internada em uma clínica veterinária. O animal, que vivia nas ruas da cidade, foi adotado pelo 8º Batalhão da PM no final de 2012, momento em que passou a fazer parte da rotina dos policiais militares do município. 
Segundo o capitão da PM de Colatina, Carlos Balbino, Milica passou a frequentar o batalhão para se alimentar da comida que os policiais davam para ela. "A partir daí nós a adotamos, ela ganhou uma casa e passou a fazer parte do nosso dia a dia", disse. 
No início deste ano, com a idade avançada e a saúde debilitada, a vira-lata deixou o 8º Batalhão da PM para morar no 4º Comando Regional de Polícia Ostensiva, também localizado em Colatina. 
De acordo com o capitão da PM, Milica contraiu anemia e doença do carrapato e teve o quadro agravado devido à idade avançada. Ela passou por tratamentos, transfusões de sangue e ficou dez dias internada, mas não resistiu. 

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