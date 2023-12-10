Parque de Itapemirim é fechado após presença de carrapatos-estrela no local

O Parque Ecológico Municipal de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi temporariamente fechado após ser identificada a presença do carrapato-estrela (principal transmissor da febre maculosa) no local. A decisão foi anunciada pela secretária de Meio Ambiente da cidade, Kamila Ladeira, em uma rede social na tarde deste domingo (10).
Segundo a secretária, a medida foi tomada por precaução. "Para a segurança de todos, estamos temporariamente fechando o parque para visitações até que a vigilância sanitária faça as verificações necessárias", comunicou.
A secretária ainda informou que alguns proprietários de cavalos, um dos hospedeiros do carrapato-estrela, estão soltando os animais no parque, o que pode estar contribuindo para a proliferação dos parasitas no local.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapemirim, por meio de sua assessoria, informou que a vigilância sanitária será oficialmente comunicada para ir ao parque nesta segunda-feira (11). A partir daí, a administração municipal terá mais informações dos procedimentos que serão adotados no local.