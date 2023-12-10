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Transmissor da febre maculosa

Parque de Itapemirim é fechado após presença de carrapatos-estrela no local

Decisão foi anunciada pela secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira, em uma rede social na tarde deste domingo (10)

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 14:36

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 dez 2023 às 14:36
O Parque Ecológico Municipal de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi temporariamente fechado após ser identificada a presença do carrapato-estrela (principal transmissor da febre maculosa) no local. A decisão foi anunciada pela secretária de Meio Ambiente da cidade, Kamila Ladeira, em uma rede social na tarde deste domingo (10). 
Segundo a secretária, a medida foi tomada por precaução. "Para a segurança de todos, estamos temporariamente fechando o parque para visitações até que a vigilância sanitária faça as verificações necessárias", comunicou. 
Parque de Itapemirim é fechado após presença de carrapatos-estrela no local
Parque de Itapemirim é fechado após denúncia de carrapatos-estrela no local Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim
A secretária ainda informou que alguns proprietários de cavalos, um dos hospedeiros do carrapato-estrela, estão soltando os animais no parque, o que pode estar contribuindo para a proliferação dos parasitas no local. 
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapemirim, por meio de sua assessoria, informou que a vigilância sanitária será oficialmente comunicada para ir ao parque nesta segunda-feira (11). A partir daí, a administração municipal terá mais informações dos procedimentos que serão adotados no local. 

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