Parque de Itapemirim é fechado após presença de carrapatos-estrela no local

Decisão foi anunciada pela secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira, em uma rede social na tarde deste domingo (10)

O Parque Ecológico Municipal de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi temporariamente fechado após ser identificada a presença do carrapato-estrela (principal transmissor da febre maculosa) no local. A decisão foi anunciada pela secretária de Meio Ambiente da cidade, Kamila Ladeira, em uma rede social na tarde deste domingo (10).