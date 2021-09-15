Milena Gottardi: familiares e amigos fazem ato para lembrar 4 anos do crime

De mãos dadas, em um círculo, amigos e familiares da médica Milena Gottardi se reuniram na noite desta terça-feira (14), no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória. Há exatos quatro anos ela foi assassinada no local, quando saía de um plantão.
Orações, abraços e lágrimas marcaram o momento da homenagem, que contou com a presença da mãe da médica, Zilca Gottardi, e o irmão dela, Douglas Gottardi. Também participaram do encontro o assistente de acusação, que representou a família no processo, o advogado Renan Sales, e os promotores de justiça Rodrigo Monteiro e Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.
Ao final, balões brancos foram soltos. Todos subiram, mas um deles ainda permaneceu preso no galho de uma árvore, por um tempo, antes de seguir em frente, como observou o fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira. Confira a galeria de fotos:
Amigos e familiares fazem ato 4 anos após o assassinato de Milena Gottardi
CRIME E JULGAMENTO
No último dia 30 de agosto, seis pessoas foram condenadas pelo crime, incluindo o ex-marido de Milena, Hilário Frasson, um dos mandantes do assassinato, que aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 19 horas. Milena foi baleada e teve a morte declarada no dia seguinte.