Milena Gottardi: familiares e amigos fazem ato para lembrar 4 anos do crime

Familiares e amigos de Milena Gottardi se reuniram no estacionamento do Hucam na noite desta terça (14) para um momento de silêncio e oração Crédito: Fernando Madeira

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Orações, abraços e lágrimas marcaram o momento da homenagem, que contou com a presença da mãe da médica, Zilca Gottardi, e o irmão dela, Douglas Gottardi. Também participaram do encontro o assistente de acusação, que representou a família no processo, o advogado Renan Sales, e os promotores de justiça Rodrigo Monteiro e Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.

Ao final, balões brancos foram soltos. Todos subiram, mas um deles ainda permaneceu preso no galho de uma árvore, por um tempo, antes de seguir em frente, como observou o fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira. Confira a galeria de fotos:

Amigos e familiares fazem ato 4 anos após o assassinato de Milena Gottardi

CRIME E JULGAMENTO