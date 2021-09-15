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O adeus no local do crime

Milena Gottardi: familiares e amigos fazem ato para lembrar 4 anos do crime

Homenagem aconteceu no estacionamento do Hucam, onde a médica foi morta há quatro anos, em 14 de setembro de 2017. No último dia 30, seis pessoas foram condenadas pelo crime

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:16

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

14 set 2021 às 21:16
Familiares e amigos de Milena Gottardi se reuniram no estacionamento do Hucam na noite desta terça (14) para um momento de silêncio e oração
Familiares e amigos de Milena Gottardi se reuniram no estacionamento do Hucam na noite desta terça (14) para um momento de silêncio e oração Crédito: Fernando Madeira
De mãos dadas, em um círculo, amigos e familiares da médica Milena Gottardi se reuniram na noite desta terça-feira (14), no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória. Há exatos quatro anos ela foi assassinada no local, quando saía de um plantão.
Orações, abraços e lágrimas marcaram o momento da homenagem, que contou com a presença da mãe da médica, Zilca Gottardi, e o irmão dela, Douglas Gottardi. Também participaram do encontro o assistente de acusação, que representou a família no processo, o advogado Renan Sales, e os promotores de justiça Rodrigo Monteiro e Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.
Ao final, balões brancos foram soltos. Todos subiram, mas um deles ainda permaneceu preso no galho de uma árvore, por um tempo, antes de seguir em frente, como observou o fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira. Confira a galeria de fotos:

Amigos e familiares fazem ato 4 anos após o assassinato de Milena Gottardi

CRIME E JULGAMENTO

No último dia 30 de agosto, seis pessoas foram condenadas pelo crime, incluindo o ex-marido de Milena, Hilário Frasson, um dos mandantes do assassinato, que aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 19 horas. Milena foi baleada e teve a morte declarada no dia seguinte.

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