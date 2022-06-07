Médico tira trompa errada de grávida no ES; casal não pode mais ter filhos

Decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma moradora de Alfredo Chaves , Região Serrana do Espírito Santo, que estava grávida, deve ser indenizada após ter a trompa errada retirada em uma cirurgia. A operação ocorreu após um médico constatar que a vítima estava com o feto na trompa direita e não no útero. O cirurgião, no entanto, retirou a parte esquerda. Depois de uma hemorragia, a trompa direita foi retirada. Agora, sem as duas, ela não consegue mais engravidar.

A Gazeta demandou o Tribunal para mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida. A indenização à vítima e ao marido é, ao todo, de R$ 26 mil por danos morais e R$ 3.502,70 pelos danos materiais sofridos. A sentença foi proferida pelo juiz da Vara Única de Alfredo Chaves. Os nomes da mulher, do marido e dos médicos envolvidos não foram divulgados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) . A reportagem dedemandou o Tribunal para mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

A mulher e o marido relataram que, após descobrirem uma gravidez, passaram por consulta e exame. Foi diagnosticado que o embrião não estava no útero, mas sim na trompa direita. O médico então informou que seria necessária uma cirurgia para a retirada da trompa e indicou outro profissional.

TROMPA ERRADA RETIRADA

Segundo o TJES, consta no processo que o cirurgião responsável pela retirada da trompa fez a remoção da esquerda, sob a justificativa de que seria essa a com problemas. Ao ser informado sobre a situação, o primeiro médico achou estranho a biópsia não apresentar a existência do embrião, mas que estaria tudo bem e o casal poderia tentar uma nova gravidez após seis meses.

O juiz responsável pelo caso entendeu que houve negligência por parte do médico que realizou a primeira consulta, em razão da falta de informação ao casal de que havia sido cometido um erro na cirurgia. Segundo o TJES, o médico confessou em sua contestação que se a informação tivesse sido fornecida, teria permitido a busca de ajuda imediata.

Passado determinado tempo, a vítima começou a sentir fortes dores, sendo levada ao pronto atendimento, onde foi constatada uma hemorragia interna e a gravidez tubária pela trompa direita, que precisou ser retirada. Com isso, a mulher ficou impossibilitada de ter filhos gerados naturalmente.

Diante do laudo do perito e das provas apresentadas, o juiz observou imprudência e negligência praticada pelo cirurgião:

“Restou esclarecido que o primeiro requerido não empregou os meios possíveis e necessários para o resultado favorável da cirurgia, uma vez que ao retirar a trompa esquerda ao invés da direita, onde já havia sido comprovada a gravidez ectópica, agiu com imprudência e negligência”, diz a sentença.

HOSPITAL

Já quanto ao hospital, o juiz também entendeu ser devida a indenização, ao levar em consideração jurisprudência, segundo a qual a relação estabelecida entre o paciente e o hospital é tipicamente de consumo, devendo, portanto, haver reparação.

Dessa forma, o casal será indenizado pelo cirurgião em R$3.502,70 por danos materiais e R$20.000,00 por danos morais, bem como em R$ 3 mil por danos morais pelo médico que realizou as consultas, e em R$ 3 mil também por danos morais pelo hospital em que foi realizada a primeira cirurgia.

O QUE DIZ O CRM-ES

A reportagem de A Gazeta demandou o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) sobre o caso, para saber se alguma investigação foi aberta e se a instituição está ciente do caso.