Médica morta em Colatina: Justiça autoriza perícia em celulares apreendidos

Fuvio Luziano Serafim e Juliana Pimenta Ruas El-Aouar em dia de festa Crédito: Redes Sociais

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 1º de dezembro, a defesa de Fúvio apresentou uma série de requerimentos à Justiça. Os pedidos acatados foram:

Liberação dos eletrônicos de Fúvio e Juliana e envio para perícia; Complementação do laudo toxicológico para quantificação de substâncias em Fúvio; Juntada de atestados médicos e relatórios, comprovando o quadro clínico de dependência de Juliana e Fúvio e afastamento do município de Catuji (MG); Prontuários de internação dos hospitais Santa Rosália, Unimed, Madre Tereza, Novos Rumos e Mangabeiras, comprovando o quadro clínico de Juliana e Fúvio em internações; Prontuário de internação de Fúvio, para comprovar o quadro de depressão; Juntada de laudo técnico sobre combinações de remédios, objetivando constatar se foi a combinação dos medicamentos a causa da morte de Juliana;

Juntada de prontuário do dentista, objetivando comprovar a possível aplicação, devido a dores de dentes; Juntada do processo de adoção, objetivando desclassificar a tese de possível irregularidade na adoção e motivação para o fato; Juntada dos processos de pagamento divida de um apartamento por Fúvio; Juntada de pagamento por Fúvio da hospedagem do casal no hotel em Colatina; Juntada do prontuário de tratamento no Sírio Libanês, comprovando que Fúvio teria cuidado da saúde de Juliana; Ofício aos bancos Unicred e Sicoob, considerando em depoimentos a informação de existência de débitos do casal; Prova de que Juliana aplicava enzimas, botox e realizava bichectomia, para comprovar que ela tinha a técnica para se aplicar sozinha.

Ex-prefeito ficou preso

Fúvio Luziano Serafim, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji, foi preso acusado de matar a esposa , a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina, em setembro deste ano. No dia 18 de outubro de 2023, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado por meio cruel e feminicídio praticado com dolo eventual.

“Desta forma, entendo que a prisão preventiva do denunciado deve ser mantida para assegurar a conveniência da instrução processual, a fim de garantir o bom andamento do processo e a qualidade das provas a serem colhidas em juízo”, escreveu a juíza Silvia Fonseca Lima, em sua decisão.

Segundo a denúncia apresentada pelo MPES, o homem, que trabalhava para o casal, praticou o crime de fraude processual e não teve participação na morte.