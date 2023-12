Médica morta em Colatina: Justiça autoriza perícia em celulares apreendidos

Objetivo é verificar se há vídeos mostrando o investigado sob efeito de medicamentos; Fúvio Serafim chegou a ficar preso pela morte de Juliana El-Aouar, mas teve a prisão revogada

A Justiça estadual autorizou a análise pericial dos celulares de Fúvio Luziano Serafim e da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar. O objetivo é verificar se a mulher filmou o marido sob efeito de medicamentos. O ex-prefeito de Catuji (MG) foi preso sob acusação de ter matado a esposa em setembro deste ano , em Colatina , mas recebeu alvará de soltura no dia 1º de dezembro após ter a prisão revogada.

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 1º de dezembro, a defesa de Fúvio apresentou uma série de requerimentos à Justiça. Os pedidos acatados foram:

Ex-prefeito ficou preso

Fúvio Luziano Serafim, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji, foi preso acusado de matar a esposa, a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina, em setembro deste ano. No dia 18 de outubro de 2023, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado por meio cruel e feminicídio praticado com dolo eventual.