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Investigação

O que se sabe sobre a morte de médica em hotel de Colatina

A vítima trabalhava em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O marido dela e o motorista do casal estão presos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 set 2023 às 15:38

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 15:38

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar
Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, encontrada morta em hotel Crédito: Acervo Pessoal
O ex-prefeito da cidade de Catuji, em Minas Gerais, Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, foi preso nesta sábado (2), suspeito de matar a esposa médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina, no Norte do Espírito Santo. O motorista do casal também foi preso em flagrante suspeito de participar do crime. A polícia investiga o caso como feminicídio.
  • HÓSPEDES RECLAMARAM | O gerente do hotel disse que outros hóspedes reclamaram de bagunça e barulho no quarto do casal.

  • MARIDO ALTERADO | De manhã Fuvio foi até a recepção do hotel, bastante alterado, querendo pagar a conta e dizendo que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, a equipe do estabelecimento chamou o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu/192) que constatou óbito no local.

  • INFORMAÇÃO DIFERENTE | Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar Fuvio sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou que a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico.

  • RELACIONAMENTO CONTURBADO | O casal estava junto havia cinco anos, mas segundo Samir Sagi El-Aouar, pai da vítima, Fuvio e Juliana viviam um relacionamento com problemas há algum tempo.

  • MACHUCADOS E SANGUE | De acordo com o boletim de ocorrência, no quarto do hotel onde estavam hospedados foram encontrados pela perícia sangue nas roupas de cama e a médica toda machucada.

  • QUARTO REVIRADO | No documento consta também que os peritos encontraram o quarto revirado, com vidros de remédios quebrados e a janela do quarto onde o casal estava aberta. Isso levou aos profissionais a verificaram se se havia sido jogado para fora do espaço. A polícia informou que o caso está sendo investigado como femínicidio e homícidio.

  • LAUDO | O laudo do Serviço Médico Legal informou que a médica sofreu de hipoxemia (baixa concentração de oxigênio no sangue), asfixia mecânica; broncoaspiração (entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória) e traumatismo cranioencefálico (lesão física ao tecido cerebral que, temporária ou permanentemente, incapacita a função cerebral)

  • PRISÕES | Fuvio e o motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, estão presos em uma penitenciária de Colatina. A Justiça converteu nesta segunda-feira (4) a prisão em flagrante em preventiva. 

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