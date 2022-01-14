Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja os locais

Manutenção da Cesan pode deixar 34 bairros de Vitória sem água neste sábado (15)

Segundo a Cesan, serviço será realizado das 5h às 11h

Publicado em 

14 jan 2022 às 10:04

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 10:04

Torneira
Pode faltar água caso o morador não tenha reserva suficiente Crédito: Reprodução/Pixabay
Cesan vai realizar uma manutenção programada, neste sábado (15), das 5h às 11h. O serviço pode deixar 34 bairros de Vitória sem água.
De acordo com a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DOS BAIRROS

  1. ARIOVALDO FAVALESSA
  2. BELA VISTA
  3. CARATOÍRA
  4. COMDUSA
  5. CONSOLAÇÃO
  6. DA PIEDADE
  7. DO CABRAL
  8. DO MOSCOSO
  9. DO QUADRO
  10. ESTRELINHA
  11. FONTE GRANDE
  12. FORTE SÃO JOÃO
  13. GRANDE VITÓRIA
  14. HORTO
  15. ILHA DAS CAIEIRAS
  16. ILHA DE SANTA MARIA
  17. ILHA DO PRÍNCIPE
  18. INHANGUETÁ
  19. MÁRIO CYPRESTE
  20. NAZARETH
  21. NOVA PALESTINA
  22. PARQUE MOSCOSO
  23. REDENÇÃO
  24. ROMÃO
  25. SANTA CLARA
  26. SANTA TEREZA
  27. SANTO ANDRÉ
  28. SANTO ANTÔNIO
  29. SANTOS REIS
  30. SÃO JOSE
  31. SÃO PEDRO
  32. UNIVERSITÁRIO
  33. VILA RUBIM
  34. CENTRO VITÓRIA

Veja Também

Coronavac começa a ser testada em crianças e adolescentes no ES

Homem morre após ser picado por cobra em Domingos Martins

Mais de 90 mil matrículas abertas nas escolas públicas do ES e da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados