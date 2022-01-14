Manutenção da Cesan pode deixar 34 bairros de Vitória sem água neste sábado (15)

De acordo com a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
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