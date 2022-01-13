Homem morre após ser picado por cobra em Domingos Martins

Em destaque a cobra que picou o lavrador Fredolino Kempin, no último dia 5, em Domingos Martins Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

Pai de duas crianças pequenas, o lavrador Fredolino Kempin, de 43 anos, morreu após ser picado por uma cobra venenosa enquanto trabalhava na própria lavoura, localizada no distrito de Galo, em Domingos Martins , na Região Serrana do Estado . O acidente aconteceu na semana passada, mas ele faleceu no último domingo (9).

De acordo com a sobrinha Angelica Laura Kempin, o ataque da jararaca feriu a parte superior da batata da perna, pouco acima da botina utilizada pelo tio. A brutalidade foi tamanha, que chegou a rasgar a calça. "A cobra estava dentro de um buraco de tatu, irritada com o barulho da roçadeira, e ele não viu", contou.

"Imediatamente, ele pegou a enxada, matou a cobra e foi levado para o hospital pela cunhada. No pronto-socorro, ele tomou seis ampolas de soro antiofídico e fez todo o protocolo, mas continuou com muita dor" Angelica Laura Kempin - Sobrinha de Fredolino

Ainda no Hospital Doutor Arthur Gerhardt, ele chegou a tomar uma anestesia local e precisou ser internado. No dia seguinte, a sobrinha – que também é técnica em enfermagem – esteve no local. "Quando cheguei, tomei um susto: a perna dele estava muito roxa. Ele achava que ia morrer de dor", lembrou.

À esquerda, a roça onde o lavrador foi picado em Domingos Martins; à direita, Fredolino ao lado dos filhos e da esposa Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

Profissional da área e ciente da gravidade, ela procurou os médicos para uma reavaliação. "Assim que o cirurgião de plantão olhou, ele viu que o meu tio já estava perdendo a perna, que estava sem circulação", disse. Nessas condições, Fredolino foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

"Ele deu entrada direto na UTI. Da noite para o dia, a perna do meu tio apodreceu. Falaram que ia ter que amputar o mais rápido possível. Ele mesmo assinou os papéis da amputação. Já estava conformado que perderia o membro, mas que voltaria com vida para casa" Angelica Laura Kempin - Sobrinha de Fredolino

Depois de ir para o centro cirúrgico e amputar a perna direita, ele acordou bem. No entanto, cerca de uma hora depois, uma reviravolta: o lavrador sofreu duas paradas cardíacas e faleceu, na noite do último domingo (9). "Nossa família está arrasada, sem chão, por ele ir dessa forma inesperada", desabafou Angelica.

Descrito como uma pessoa "que ajudava todo mundo e de muita fé" pela sobrinha, Fredolino Kempin era casado. Junto da esposa Evanilza, ele teve dois filhos: o Guilherme, de seis anos, e a Evelyn, de apenas três. O enterro dele aconteceu no Cemitério de Galo, em Domingos Martins, nessa terça-feira (11).

JARARACAS: RESPONSÁVEIS POR QUASE 90% DOS ACIDENTES

Bothrops e Bothrocophias. São dezenas de espécies, das quais 30 podem ser encontradas no Popularmente conhecido, o termo "jararacas" abrange cobras pertencentes a dois gêneros:. São dezenas de espécies, das quais 30 podem ser encontradas no Brasil , com diversos padrões de cores e manchas a fim de conseguirem se camuflar melhor nos respectivos habitats naturais.

De acordo com o Instituto Butantan , as jararacas respondem por quase 90% dos acidentes com cobras peçonhentas em seres humanos e podem ser encontradas em florestas e campos abertos, tanto no alto de árvores, como embaixo de rochas e plantas. O veneno delas é injetado na vítima por meio de dois dentes.

Bothrops sp.) – tipo que acometeu Fredolino, segundo a família – causa hemorragia, inchaço e destrói os tecidos na região da picada. "É de longe a cobra que mais pica seres humanos no país", Já segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a picada da jararacuçu () – tipo que acometeu Fredolino, segundo a família – causa hemorragia, inchaço e destrói os tecidos na região da picada. "É de longe a cobra que mais pica seres humanos no país", afirma a instituição