Mais de 620 mil estudantes têm financiamento no país; veja orientações

Os financiamentos do governo ou de instituições privadas são, muitas vezes, o que possibilita o sonho de muita gente em ter um diploma do ensino superior. Segundo um levantamento da Pravaler, uma plataforma de crédito estudantil, que reuniu dados do Ministério da Educação e de mais de 500 instituições de ensino, mais de 620 mil estudantes brasileiros procuraram financiamentos estudantis públicos e privados nos três primeiros meses deste ano, um número 30% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

TV Gazeta a diferença entre cada tipo de financiamento estudantil: o Programa Universidade para Todos ( Beto Dantas, diretor de operações da Pravaler, detalhou à reportagem daa diferença entre cada tipo de financiamento estudantil: o Programa Universidade para Todos ( Prouni ), o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ), além dos financiamentos privados.

"No Prouni, o governo federal paga 100% do valor da mensalidade do estudante. Já no caso do Fies, o aluno financia essa mensalidade e só começa a pagá-la quando finaliza o curso" Beto Dantas - Diretor de operações da Pravaler

Já os financiamentos estudantis privados, segundo o diretor, são aqueles oferecidos por bancos, por exemplo, em forma de empréstimos e crédito.

No entanto, quem for ingressar na faculdade a partir de um financiamento, seja de instituição pública ou privada, deve se atentar ao contrato, ao valor, saber se é integral ou parcial e ter certeza de que o as parcelas a serem pagas não passem dos 30% do orçamento familiar.