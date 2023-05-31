Trio é preso na rua da Casa de Roberto Carlos após furar blitz em Cachoeiro

Três ocupantes de um carro, que não parou durante uma abordagem a uma blitz em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acabaram presos na noite de terça-feira (30). Houve perseguição policial pelas vias da cidade e o carro acabou abordado em uma rua sem saída, onde fica a casa do cantor Roberto Carlos.
De acordo com a Polícia Militar, a blitz contava com policiais militares, civis e a guarda civil municipal na Avenida Jose Felix Chein, via conhecida como Linha Vermelha. O motorista de um Fiat Palio de cor prata desobedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo em direção aos agentes, que tiveram que sair da frente para não serem atropelados.
O carro fugiu em direção ao Centro até ser bloqueado pela polícia, obrigando o motorista a entrar ao lado da Praça do Roberto Carlos, adentrando na rua sem saída. No interior do veículo, havia dois tabletes de maconha e trinta pinos de cocaína.
Segundo a Polícia Civil, os três ocupantes do veículo foram autuados em flagrante na Delegacia de Cachoeiro pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.