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Trio é preso na rua da Casa de Roberto Carlos após furar blitz em Cachoeiro

Dentro do veículo, havia maconha e pinos de cocaína; três ocupantes acabaram presos, na noite de terça-feira (30)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2023 às 13:30

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 13:30

Três ocupantes de um carro, que não parou durante uma abordagem a uma blitz em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acabaram presos na noite de terça-feira (30). Houve perseguição policial pelas vias da cidade e o carro acabou abordado em uma rua sem saída, onde fica a casa do cantor Roberto Carlos.
Vídeo: carro fura blitz e é perseguido até rua da Casa de Roberto Carlos
Tabletes de maconha, pinos de cocaína e celulares apreendidos pela polícia na abordagem Crédito: Polícia Militar
De acordo com a Polícia Militar, a blitz contava com policiais militares, civis e a guarda civil municipal na Avenida Jose Felix Chein, via conhecida como Linha Vermelha. O motorista de um Fiat Palio de cor prata desobedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo em direção aos agentes, que tiveram que sair da frente para não serem atropelados.
O carro fugiu em direção ao Centro até ser bloqueado pela polícia, obrigando o motorista a entrar ao lado da Praça do Roberto Carlos, adentrando na rua sem saída. No interior do veículo, havia dois tabletes de maconha e trinta pinos de cocaína.
Segundo a Polícia Civil, os três ocupantes do veículo foram autuados em flagrante na Delegacia de Cachoeiro pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Roberto Carlos Polícia Militar
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