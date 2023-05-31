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Instabilidade

Até quando o tempo vai ficar nublado? Confira previsão para o ES

Umidade trazida por ventos costeiros deve deixar as temperaturas amenas em quase todo o Estado nos próximos dias, segundo previsão do Incaper
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

31 mai 2023 às 16:06

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 16:06

Chuva no mar
Chuva no mar de Vila Velha: previsão é de instabilidade em todos os municípios do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
Os dias nublados e com temperaturas amenas devem continuar em quase todo o Espírito Santo ao longo desta semana, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O motivo, segundo o órgão, seria a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros.
Nesta quinta-feira (1º), primeiro dia de junho, há a expectativa de chuva rápida entre a Grande Vitória e a região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários.
A partir da tarde, o aumento de nuvens também pode provocar uma chuva fraca na região Sul e em trechos da região Serrana. Não há expectativa de precipitações nas demais áreas. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajada no litoral sul.
Até quando o tempo vai ficar nublado? Confira previsão para o ES
Já na sexta-feira (2), a instabilidade volta a aparecer em todo o Estado, com previsão de chuva rápida nos 78 municípios capixabas. O vento, no entanto, começa a ficar intenso também no litoral metropolitano.
No sábado (3), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca por todo o trecho litorâneo, inclusive na Grande Vitória, na madrugada e manhã. Nos outros horários, a tendência é de tempo aberto. Há a previsão de poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem chance de chuva. 

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