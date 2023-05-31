Até quando o tempo vai ficar nublado? Confira previsão para o ES

Chuva no mar de Vila Velha: previsão é de instabilidade em todos os municípios do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Os dias nublados e com temperaturas amenas devem continuar em quase todo o Espírito Santo ao longo desta semana, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O motivo, segundo o órgão, seria a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros.

quinta-feira (1º), primeiro dia de junho, há a expectativa de chuva rápida entre a Nesta, primeiro dia de junho, há a expectativa de chuva rápida entre a Grande Vitória e a região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários.

A partir da tarde, o aumento de nuvens também pode provocar uma chuva fraca na região Sul e em trechos da região Serrana. Não há expectativa de precipitações nas demais áreas. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajada no litoral sul.

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Já na sexta-feira (2), a instabilidade volta a aparecer em todo o Estado, com previsão de chuva rápida nos 78 municípios capixabas. O vento, no entanto, começa a ficar intenso também no litoral metropolitano.