Ônibus de viagem fica destruído após pegar fogo em Santa Teresa

Um ônibus de viagem ficou totalmente destruído após ser atingido por um incêndio na ES 080, em Santa Teresa, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a apuração da TV Gazeta com a Polícia Militar, as chamas já foram controladas e não houve feridos. O veículo ocupava uma pista inteira da via. A PM está atuando no local e a ocorrência permanece em andamento.
Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio, mas há a suspeita de ter ocorrido uma pane elétrica. O caso, porém, só pode ser confirmado a partir de um trabalho de análise pericial.
Não foi informado ainda qual era a empresa responsável pelo ônibus e se havia passageiros no veículo no momento da ocorrência.
O texto será atualizado à medida que cheguem novas informações.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste