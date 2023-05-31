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Ônibus de viagem fica destruído após pegar fogo em Santa Teresa

Incêndio ocorreu quando veículo trafegava pela ES 080; de acordo com Polícia Militar, as chamas já foram controladas e não houve feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2023 às 12:59

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 12:59

Um ônibus de viagem ficou totalmente destruído após ser atingido por um incêndio na ES 080, em Santa Teresa, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a apuração da TV Gazeta com a Polícia Militar, as chamas já foram controladas e não houve feridos. O veículo ocupava uma pista inteira da via. A PM está atuando no local e a ocorrência permanece em andamento.
Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio, mas há a suspeita de ter ocorrido uma pane elétrica. O caso, porém, só pode ser confirmado a partir de um trabalho de análise pericial.
Não foi informado ainda qual era a empresa responsável pelo ônibus e se havia passageiros no veículo no momento da ocorrência.
O texto será atualizado à medida que cheguem novas informações.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste

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