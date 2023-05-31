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Em Linhares e Sooretama

Operação prende 11 suspeitos de cometer crimes no Norte do ES

Alvos da segunda fase da Operação Contaminação foram criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, roubo e assassinatos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mai 2023 às 09:13

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:13

Policiais recebendo orientações antes de irem para as ruas do bairro Aviso, em Linhares
Policiais recebendo orientações antes de irem para as ruas na Operação Contaminação Crédito: Divulgação/Sesp
A segunda fase da Operação Contaminação foi deflagrada em Linhares e Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (30). As ações tiveram continuidade na manhã desta quarta (31), com a prisão de 11 pessoas e a apreensão de drogas, armas e dinheiro. Os alvos são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, roubo e também assassinatos.
A primeira prisão ocorreu em Sooretama. Lucas Batista, de 27 anos, tinha mandado de prisão em aberto por não cumprir medida protetiva. Além disso, ele havia destruído a tornozeleira eletrônica que utilizava e apresentou documento falso no momento da abordagem dos policiais. Lucas foi autuado em flagrante pelos crimes de dano ao patrimônio público e falsidade ideológica.
No residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, a operação prendeu em flagrante um quarteto que roubou uma propriedade rural na localidade de Humaitá, no mesmo município. O grupo – formado pelos irmãos Jocimar, Giovani e Vitor Correia Firmino (de 25, 23 e 19 anos) e por um amigo, Ronaldo Rodrigues dos Santos, de 39 – levou uma Toyota Hilux e outros pertences da família que foi vítima do crime. O veículo e outros itens roubados ainda não foram recuperados. A polícia continua realizando diligências para encontrá-los.
A operação policial teve continuidade na madrugada desta quarta (31) na região conhecida como “Cavaco”, também no bairro Aviso. Lá foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e foram apreendidas drogas com o apoio do cão policial, K9, da Polícia Militar. Durante essa atuação, seis pessoas foram conduzidas para a Delegacia Regional de Linhares, inclusive uma mulher que foi localizada com crack, maconha e cocaína. 
Em seguida, os policiais foram até os bairros Boa Esperança e Santa Cruz, no residencial Jocafe, em Linhares. Nestes locais, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão.
Balanço parcial da operação:
  • 11 presos, sendo uma mulher
  • Um revólver calibre 38 apreendido
  • Munições calibre 38 apreendidas
  • Apreensão de drogas: crack, maconha e cocaína
  • Um rádio comunicador 
  • Um celular
  • R$ 260 em espécie
A ação policial é comandada pelo delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. Atuam nela 22 policiais civis de diversas unidades da Superintendência Regional Norte (SPRN), com o apoio do cão policial K9, da Polícia Militar.
A operação tem esse nome, segundo a Sesp, como referência “ao tráfico de drogas que atua na região ‘contaminando’ a cidade pelo crime”.

Primeira fase da operação

Na última semana, a primeira fase da Operação Contaminação ocorreu em Conceição da Barra, também no Norte do Estado, e foi concluída com a prisão de seis pessoas envolvidas com o tráfico de drogas – sendo quatro mulheres e dois homens.
Houve também a apreensão de três armas – duas submetralhadoras caseiras e uma pistola –, além de drogas e outros materiais utilizados na comercialização de entorpecentes.

Atualização

31/05/2023 - 11:46
Esta matéria foi atualizada com o resultado da Operação Contaminação, incluindo número de prisões e apreensões realizadas.

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