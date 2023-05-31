Operação prende 11 suspeitos de cometer crimes no Norte do ES

Policiais recebendo orientações antes de irem para as ruas na Operação Contaminação Crédito: Divulgação/Sesp

A segunda fase da Operação Contaminação foi deflagrada em Linhares Sooretama , no Norte do Espírito Santo , na tarde de terça-feira (30). As ações tiveram continuidade na manhã desta quarta (31), com a prisão de 11 pessoas e a apreensão de drogas, armas e dinheiro. Os alvos são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, roubo e também assassinatos.

A primeira prisão ocorreu em Sooretama. Lucas Batista, de 27 anos, tinha mandado de prisão em aberto por não cumprir medida protetiva. Além disso, ele havia destruído a tornozeleira eletrônica que utilizava e apresentou documento falso no momento da abordagem dos policiais. Lucas foi autuado em flagrante pelos crimes de dano ao patrimônio público e falsidade ideológica.

No residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, a operação prendeu em flagrante um quarteto que roubou uma propriedade rural na localidade de Humaitá, no mesmo município. O grupo – formado pelos irmãos Jocimar, Giovani e Vitor Correia Firmino (de 25, 23 e 19 anos) e por um amigo, Ronaldo Rodrigues dos Santos, de 39 – levou uma Toyota Hilux e outros pertences da família que foi vítima do crime. O veículo e outros itens roubados ainda não foram recuperados. A polícia continua realizando diligências para encontrá-los.

A operação policial teve continuidade na madrugada desta quarta (31) na região conhecida como “Cavaco”, também no bairro Aviso. Lá foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e foram apreendidas drogas com o apoio do cão policial, K9, da Polícia Militar. Durante essa atuação, seis pessoas foram conduzidas para a Delegacia Regional de Linhares, inclusive uma mulher que foi localizada com crack, maconha e cocaína.

Em seguida, os policiais foram até os bairros Boa Esperança e Santa Cruz, no residencial Jocafe, em Linhares. Nestes locais, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão.

Balanço parcial da operação:

11 presos, sendo uma mulher

Um revólver calibre 38 apreendido

Munições calibre 38 apreendidas

Apreensão de drogas: crack, maconha e cocaína

Um rádio comunicador

Um celular

R$ 260 em espécie

A ação policial é comandada pelo delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. Atuam nela 22 policiais civis de diversas unidades da Superintendência Regional Norte (SPRN), com o apoio do cão policial K9, da Polícia Militar

A operação tem esse nome, segundo a Sesp, como referência “ao tráfico de drogas que atua na região ‘contaminando’ a cidade pelo crime”.

Primeira fase da operação

Houve também a apreensão de três armas – duas submetralhadoras caseiras e uma pistola –, além de drogas e outros materiais utilizados na comercialização de entorpecentes.