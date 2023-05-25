Operação combate tráfico e prende assassinos em Conceição da Barra

Policiais civis, militares e penais realizam, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Contaminação – com objetivo de combater o tráfico de drogas e prender suspeitos envolvidos em homicídios em bairros de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e de prisão.
Até o momento, seis pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas durante as ações: quatro mulheres e dois homens. Houve também a apreensão de três armas – duas submetralhadoras caseiras e uma pistola, além de drogas e outros materiais utilizados na comercialização de entorpecentes. As ações da operação acontecem nos bairros Vila dos Pescadores, Santo Amaro, São José, Cobrais, Manguezal, Sayonara e Centro.
Resultado parcial da operação divulgado pela Sesp:
- Seis pessoas presas (4 mulheres e 2 homens)
- Duas submetralhadoras calibre 380
- Uma pistola 765
- 13 munições calibre 38
- 38 munições calibre 9mm
- 30 munições calibre 380
- Sistema de monitoramento (câmeras)
- 13 celulares
- Balança de precisão
- Dinheiro
- Maconha
Cerca de 90 policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar – com apoio dos cães policiais da K9, da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) participam dos trabalhos.
A Operação Contaminação ganhou esse nome, conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em referência ao que ocorre com a cidade, que “vem sendo contaminada pelo crime”.
Assim que mais informações forem divulgadas, este texto será atualizado.