Operação combate tráfico e prende assassinos em Conceição da Barra

Policiais civis, militares e penais realizam, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Contaminação – com objetivo de combater o tráfico de drogas e prender suspeitos envolvidos em homicídios em bairros de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e de prisão.

Até o momento, seis pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas durante as ações: quatro mulheres e dois homens. Houve também a apreensão de três armas – duas submetralhadoras caseiras e uma pistola, além de drogas e outros materiais utilizados na comercialização de entorpecentes. As ações da operação acontecem nos bairros Vila dos Pescadores, Santo Amaro, São José, Cobrais, Manguezal, Sayonara e Centro.

Resultado parcial da operação divulgado pela Sesp:

Seis pessoas presas (4 mulheres e 2 homens)

Duas submetralhadoras calibre 380

Uma pistola 765

13 munições calibre 38

38 munições calibre 9mm

30 munições calibre 380

Sistema de monitoramento (câmeras)

13 celulares

Balança de precisão

Dinheiro

Maconha

Policiais chegando a casa de um alvo da operação, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Sesp

Cerca de 90 policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar – com apoio dos cães policiais da K9, da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) participam dos trabalhos.

A Operação Contaminação ganhou esse nome, conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em referência ao que ocorre com a cidade, que “vem sendo contaminada pelo crime”.