Mais de 24 mil trabalhadores da saúde vão ser vacinados contra dengue no ES

Nova vacina brasileira garante 89% de proteção contra formas graves da doença; público geral deve ser vacinado no segundo semestre

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:16

O Estado já recebeu 10,6 mil doses do imunizante e novas remessas estão previstas para as próximas semanas Crédito: Shutterstock/ Pixel-Shot

O Ministério da Saúde iniciou nesta semana uma campanha de vacinação contra a dengue para profissionais da saúde da atenção primária. No Espírito Santo, a ação deve beneficiar 24,5 mil trabalhadores da área. O Estado já recebeu 10,6 mil doses do imunizante e novas remessas estão previstas para as próximas semanas.

A campanha vai utilizar um imunizante brasileiro desenvolvido pelo Instituto Butantan. A vacina tem dose única, é tetraviral e 100% nacional. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressalta que a estratégia é proteger os profissionais que atuam próximo à população como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários das unidades básicas de saúde (UBS).

“São aquelas pessoas que batem na porta, visitam a casa das pessoas, observam se tem criadouro do mosquito da dengue, fazem o acompanhamento, a mobilização. Também são aqueles profissionais que estão na primeira porta de entrada quando tem casos de dengue”, exemplifica Padilha.

Público-alvo

Profissionais de saúde assistenciais e de prevenção:

Médicos

Enfermeiros

Técnicos de enfermagem

Odontólogos

Equipes multiprofissionais (eMulti)

Agentes comunitários de saúde (ACS)

Agentes de combate às endemias (ACE)

Trabalhadores administrativos e de apoio das unidades de saúde:

Recepcionistas

Seguranças

Profissionais da limpeza

Motoristas de ambulância

Cozinheiros

Outros trabalhadores atuantes nas unidades básicas de saúde (UBS)

Ampliação da cobertura vacinal

A ampliação vacinal para pessoas de 15 a 59 anos está prevista para o segundo semestre deste ano, acompanhando o aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan. O início da estratégia será pelos adultos a partir de 59 anos, com ampliação gradual para faixas etárias mais jovens, até alcançar o público de 15 anos.

A vacina apresenta 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos, além de 89% de proteção contra formas graves e com sinais de alarme. Com R$ 368 milhões, o Ministério da Saúde fechou a compra de 3,9 milhões de doses, adquirindo todo o quantitativo disponível. O início da vacinação está sendo realizada com as primeiras entregas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) também oferece a vacina contra a dengue do laboratório japonês, indicada para adolescentes de 10 a 14 anos e aplicada em duas doses. Desde a incorporação, em 2024, 7,4 milhões de doses já foram aplicadas.

Combate à dengue

Em 2025, os casos de dengue no Brasil caíram 74% em relação a 2024. Apesar da redução expressiva, o Ministério da Saúde reforça que as ações de combate ao Aedes aegypti devem ser mantidas em todo o território nacional. A principal forma de combate à dengue, chikungunya e zika segue sendo a eliminação dos criadouros do mosquito. A vacinação se soma às ações de controle vetorial, uso de inseticidas, testes rápidos e tecnologias inovadoras.

